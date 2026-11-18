La Formule 1 a vécu un important changement de réglementation technique cette saison. Les blocs V6 turbo 1,6 litre utilisés depuis la saison 2014, déjà « hybridés » depuis cette date, ont vu augmenter la puissance de leur mécanique électrique. L’arrivée de ces nouveaux moteurs à l’électrification plus poussée a posé de gros problèmes aux écuries, jusqu’à mettre en cause la sécurité lors des courses lorsque certaines voitures se retrouver à devoir subitement décélérer lors des lignes droites pour recharger les batteries.

Critiqués par les pilotes et les fans à la quasi-unanimité, ces groupes motopropulseurs seront déjà modifiés dès la saison 2027 avec une part d’énergie électrique moins importante. Et tous les acteurs de la discipline viennent de se mettre d’accord pour changer totalement les mécaniques à partir de la saison 2030.

Retour au V8, mais avec un turbo

La FIA, la FOM (propriétaire de la Formule 1) et les constructeurs motoristes se sont réunis ce mardi et ont trouvé un accord sur la prochaine réglementation technique.

Les V6 turbo 1,6 litre électrifiés seront remplacés par des V8 turbo de 2,1 litres fonctionnant avec du carburant « durable ». Le futur groupe motopropulseur sera conçu pour être plus léger : la masse en constante augmentation des Formule 1, qui met vite les pneus en surchauffe lorsque les pilotes attaquent, a beaucoup été critiquée au cours des dernières années.

A noter que contrairement aux anciens V8 disparus en 2013 (et aux précédents V10 et V12), ces nouveaux V8 seront donc suralimentés et non pas atmosphériques. Dommage pour ceux qui espéraient entendre de nouveaux des envolées au rupteur à près de 20 000 tours/minutes, mais les participants à ce projet promettent un gros travail sur la sonorité. « Le retour du V8 permettra de se reconnecter à l’ADN de la Formule 1 en ramenant le son, les émotions et la course pure pour remettre le pilote au cœur de la compétition », affirme le président de la FIA.

Ce projet doit être définitivement validé en décembre pendant le Conseil Mondial de la FIA à Shanghai.