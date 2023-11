Quand la rédaction de Caradisiac s'écharpe autour des radars

Une fois n’est pas coutume, nous vous emmenons dans les coulisses de de Caradisiac. Ce vendredi matin, le groupe de discussion interne à la rédaction a été le théâtre d’un débat autour du bien-fondé des radars automatiques, qui ont récemment fêté leur vingtième anniversaire.

Ces échanges illustrent à merveille la position ambivalente que nombre d’entre nous entretiennent vis-à-vis de ces satanées boîtes grises. Tout a démarré par la réception par votre serviteur d’un P-V pour un excès de vitesse dérisoire, assorti d’une amende forfaitaire de 90 €…

Pierre-Olivier Marie : Sinon j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres un avis de contravention pour 1 km/h de trop, en résonance parfaite avec mon dernier sujet.

Manuel Cailliot : Chauffard !!

Olivier Pagès : Criminel, même.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Cédric Pinatel : "Les radars automatiques ont certes permis une forte baisse du nombre de victimes sur les routes". Ça reste à prouver.

P.-O.M. : C’est la vérité, aussi agaçante soit-elle. Plus de 7000 morts sur la route en 2002, la moitié l’an dernier. Les progrès des voitures n’expliquent pas tout. Les radars ont bien calmé tout le monde, c’est tout.

Cédric Pinatel : On n’a quand même jamais eu de preuves de ça et effectivement la sécurité a beaucoup progressé sur les voitures aussi.

P.-O.M. : La preuve de quoi?

Cédric Pinatel : Que c’est l’arrivée des radars fixes qui permet la baisse. Plus exactement, c'est l'annonce de leur arrivée qui a été un déclic...Il y a une concomitance mais c’est difficile de conclure.

P.-O.M. : Je rêve! Il te faut quoi comme preuves? Les chiffres sont là, la baisse est mécanique depuis qu’il y a les radars. Donc oui, il y a un effet radar.

Cédric Pinatel : mmhh pas facile

Stéphanie Fontaine : Mais en l'occurrence, on ne peut pas nier leur impact. Il y a eu des travaux de recherche en plus à leur sujet. Travaux qui ont conclu à un gain. Le truc qu'on n'arrive pas à estimer c'est le quantitatif (combien de vies sauvées)… Mais je crois que si, la preuve, comme le dit POM, ce sont les chiffres. Quand tu fais les courbes de mortalité, c'est flagrant.

P.-O.M. : Après, ça stagne ces dernières années et les seuls radars ne suffisent pas. Mais prétendre que les radars n’ont rien apporté relève de la malhonnêteté.

Stéphanie Fontaine : On a atteint un plancher et quoi qu'on fasse, si ce n'est interdire la mobilité motorisée (c'est d'ailleurs une évolution potentielle), on aura bien du mal à descendre beaucoup désormais.

Stéphane Schlesinger : Euh lis mon article au sujet des 50 ans du 130 sur autoroute. Les statistiques ne montrent pas d’influence des radars automatiques.

P.-O.M. : Rhooo et c’est Stephanie qui dit ça!!! [référence à son avant-dernière intervention, NDLR]

Stéphanie Fontaine : Jamais prétendu que les radars n'avaient pas contribué à la réduction de la mortalité (ou il y a vraiment des lustres). Mais ce qu'on ne sait pas tout de même, c'est l'estimer. Et il est effectivement réducteur de ne compter que sur eux.

Ce que je décris souvent, c'est le système. Pour les installer, il a fallu tordre notre droit pénal, et la justice en la matière est souvent bien injuste je trouve.

Concernant les autoroutes, c'est plus compliqué en effet. La mortalité réduite vient surtout de la typologie même de la route.

Stéphane Schlesinger : Même globalement. Si on corrèle la mortalité au kilométrage total rien n’apparaît

Manuel Cailliot : Difficile de prendre position... Si on regarde justement la courbe des morts sur la route, sa pente était déjà en forte baisse bien avant les radars. Il y a bien eu une pente plus forte juste après leur mise en place, mais ça faisait suite à un léger ralentissement juste avant (2000/2001/2002)...

En réalité ça ressemble plus à un rattrapage. Si on trace une ligne de 1974 à 2019, elle a une pente constante, et il n'y a pas de réelle cassure à partir de 2003, ce qui devrait être le cas si les radars auto avaient vraiment eu un effet monstre. Ce que l'on ne peut pas dire, c'est si la courbe se serait aplatie ou pas, en l'absence de mise en place des radars... Ils ont certainement contribué à ce que la pente de la courbe reste identique.

P.-O.M : Les autoroutes c’est de l’ordre de 7-8% des accidents mortels. Donc évidemment qu’on peut rouler à 150 sans problème, les enjeux ne sont pas là.

Stéphanie Fontaine : Moi pas croire ça… C'est en effet complexe. Et on ne peut absolument pasdire qu'ils ont sauvé 10 000 vies (ou je ne sais plus combien, selon les autorités), mais pour moi, il y a bien une cassure. Si tu fais une courbe longue, tu ne peux pas la voir.

Manuel Cailliot : Il faut justement faire une courbe longue, sinon on ne voit pas que ça descendait depuis déjà longtemps.

Stéphanie Fontaine : Je prétends qu'il faut faire les 2..

Manuel Cailliot : Haha

Cédric Pinatel : Je suis partisan de la théorie du complot

Michel Holtz : D’ailleurs les chiffres de la Sécu routière c’est comme ceux du vaccin.

Stéphanie Fontaine : Je vous encourage à relire une très belle enquête de Cara qui remonte à 2014, mais qui reste tout à fait d'actualité ! (Ah-Ah-Ah ! La fille qui se fait mousser...)

Manuel Cailliot : Je vois qu'on était à 12 000 morts en 96 et 7 655 en 2002, soit 4345 en moins en 6 ans. En 2008, on est à 4100 environ, soit 3 550 morts de moins en 6 ans après les radars... Je ne sais donc que penser... C'est complexe.

Voici la courbe qui ne me semble pas se casser si on prend plus large que juste les années autour de la mise en place des radars automatiques. Je penche personnellement pour une courbe qui se serait tassée plus rapidement sans les radars mais que le gros des gains en vie humaines, ce sont les voitures et les infrastructures... Mais je ne peux en être sûr... Évidemment...

Olivier Pagès : Moi je suis pour l’immatriculation des vélos.

Manuel Cailliot : Mais tellement !!

P.-O. M. : Non, c'était 8 080 morts à 6 jours en 1996 et 8 541 à 30 jours. Les chiffres avaient tendance à stagner entre 95 et 2000, et ça a recommencé à baisser quand on a commencé à beaucoup parler des radars (même avant leur installation effective).

Cédric Pinatel : Tu mens POM, tout le monde sait que la mortalité a chuté de 90% au lendemain de la fin de commercialisation de la Reliant Robin. Point barre.

Des points de vue marqués, des désaccords manifestes, mais que l’on se rassure : comme dans certain village gaulois, tout se terminera autour d’un banquet après la bagarre générale. On réservera juste le traitement d’Assurancetourix à Cédric Pinatel.