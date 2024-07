Le drift n’est pas une discipline nouvelle, mais sa raison d’être n’a pas changé : celle d’assurer le spectacle avec des glisses impressionnantes, des panaches de fumée, le tout dans une belle maîtrise. Ce jeu pour adulte s’est depuis professionnalisé, mais il pourrait servir à sauver des vies.

Le Toyota Research Institute (TRI) et le centre de recherche automobile de Standford ont intégré l’intelligence artificielle à bord de deux Toyota Supra afin de réaliser du drift en tandem. Le vice-président de conduite interactive au TRI indique que « faire dériver deux voitures en tandem de manière autonome est une étape importante et a des implications considérables pour le développement de systèmes de sécurité avancés dans les futures voitures. »

Quand le drift se met au service de la sécurité routière

La physique de la dérive est similaire au comportement d’une voiture sur chaussée glissante comme la neige ou la glace. L’intelligence artificielle peut intervenir à temps pour gérer une perte de contrôle de la part du conducteur. Le système est capable de résoudre un problème jusqu’à 50 fois par seconde et ainsi décider sur quelle commande agir entre la direction, le frein et l’accélérateur.

Un futur ESP intelligent

Cette intelligence artificielle est notamment utilisée dans la voiture suiveuse afin qu’elle s’adapte en permanence au comportement de la Supra meneuse. Le but est d’effectuer les mêmes figures tout en évitant la collision.

L’intelligence artificielle et la connexion entre les véhicules permettraient-elles d’éviter les accidents dans le futur ? C’est en tout cas le but de ses recherches. Après le correcteur de trajectoire électronique ESP mis en application par l’équipementier Bosch en 1995, ce dernier pourrait devenir intelligent et surtout plus efficace grâce à l’intelligence artificielle.