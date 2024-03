Quand les constructeurs auto prennent le large

Suzuki : une voiture volante dès 2025 ?

Le concept de voiture volante est un vieux fantasme de l’industrie, mais celui-ci pourrait bien finir par se concrétiser. C’est en tout cas la volonté du japonais Suzuki, associé à la société SkyDrive en vue de fabriquer un modèle baptisé SD-05 qui serait utilisé à l’occasion de l’Expo universelle 2025 à Osaka. Au-delà de l’aspect insolite du projet, le constructeur explique que celui-ci illustre sa volonté « d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au Japon et en Europe, tout en répondant aux besoins de transports croissants dans les zones urbaines. » Dans l’intervalle, Suzuki annonce aussi (et surtout) travailler sur des engins électriques terrestres, à deux ou quatre roues.

Stellantis : avec Archer pour un aéronef électrique

Exposé au salon du Bourget 2023, le Midnight du fabricant américain Archer Aviation, associé au groupe Stellantis dirigé par Carlos Tavares, est un aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical, et dont l’autonomie atteint jusqu’à 160 km grâce à six packs de batterie. Mais selon son fabricant, il est plutôt taillé pour les vols périurbains d’une trentaine de kilomètres entrecoupés de pause recharge de quelques minutes. Il peut transporter jusqu’à 4 passagers (en plus du pilote). L’engin pourrait arriver sur le marché dès 2025, à la faveur de l’installation de Vertiports entre Dubai et Abu Dhabi. Le trajet durerait une demi-heure, au lieu de 2 heures en voiture.

Toyota: à fond dans le vélo-cargo



Les chiffres précis n’ont pas encore été annoncés, mais le marché du vélo cargo aurait doublé l’an dernier par rapport à 2022, pour approcher les 60 000 unités en France. C’est dans ce contexte que Toyota s’est associé à la société française Douze Cycles pour lancer le sien, déjà essayé par Caradisiac, et facturé la coquette somme de 6190 € hors options, soit le prix d’une bonne citadine d’occasion. Selon différentes projections, les véhicules de ce genre sont appelés à se développer dans les années à venir, à mesure que se déploieront les interdictions de circulation dans les centres des grandes villes.

Renault : la Trottinette Renault 5

Renault garde les roues sur terre et propose plus modestement des engins de mobilité urbaine. A l’occasion du lancement de la R5, le Losange dévoile notamment de (jolies) bicyclettes électrique, ainsi qu’une trottinette disposant du label Origine France garantie et présentée comme «hypervisible, durable et 100% réparable». A 1600 € l’unité, c’est bien le moins en effet !

Porsche prend l’eau avec Frauscher

Baptisé Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, ce bateau électrique capable d’atteindre la vitesse de 85 km/h présente la particularité de recevoir un groupe motopropulseur dérivé de celui du nouveau Macan, avec notamment une architecture 800V permettant une recharge plus rapide. 30 minutes suffisent pour recharger la batterie de 10 à 80%, après quoi une autonomie d’une centaine de kilomètres est envisageable (ou 45 km à une vitesse de 22 nœuds, ou 41 km/h). 25 unités seront fabriquées dans un premier temps, à partir de 561,700 €.

Ferrari met les voiles

Ferrari prend le large et se lance dans la course à la voile en s’associant avec la navigateur Giovanni Soldini (photo). On ignore encore à peu près tout du projet à venir, si ce n’est qu’il bénéficiera de l’expertise du Cavallino pour la mise au point et l’utilisation de matériaux nobles. Et le constructeur de préciser que « la recherche de performances maximales en mer générera des innovations et des solutions concrètes en matière de durabilité qui, conformément à la tradition de Ferrari, constitueront un stimulant important dans l’évolution de ses voitures de sport.» C’est beau. Et surtout un moyen de préparer les esprits à une électrification inéluctable, en montrant qu’il n’est pas besoin de mécaniques hurlantes pour obtenir des performances de premier ordre.