Tina Turner vient de nous quitter à l’âge de 83 ans. L’occasion de revenir sur un moment assez classique dans la carrière d’une telle star : celui où la diva a signé un juteux contrat de publicité avec une grande marque pour associer son image au lancement d’un produit. En l’occurrence, le lancement commercial de la Plymouth Laser aux Etats-Unis en 1990, un coupé à la vocation accessible fruit de la collaboration entre le groupe Chrysler et Mitsubishi. Cousine quasi-jumelle de la Mitsubishi Eclipse et de l’Eagle Talon via une pratique alors répandue dans l'industrie automobile, elle n’utilisait que de petits quatre cylindres d’origine japonaise et développait 195 chevaux au maximum dans sa version RS Turbo.

Quand Tina Turner faisait la pub de "l'imprévisible" Plymouth Laser

« Parfois, vous connaissez quelqu’un tellement bien qu’il finit par devenir…prévisible. Mais pas cette fois », disait Tina Turner en parlant de la Plymouth Laser comme d’une sportive fougueuse et pleine de surprises. Dans d’autres formats publicitaires, une voix off faisait une comparaison directe entre les qualités physiques de la chanteuse et celles du nouveau coupé quatre places américain. Un genre d’éléments de communications qui n’aurait évidemment plus lieu d’être aujourd’hui. Cette même année 1990, Tina Turner a également fait la promotion de la Plymouth Acclaim, une berline familiale jumelle des Chrysler LeBaron et Dodge Esprit.

Pas les mêmes carrières

Alors que Tina Turner a compté parmi les artistes les plus marquantes de la planète jusqu’aux années 2000, difficile d’en dire autant pour la Plymouth Laser qui a discrètement quitté le catalogue du constructeur en 1994. La marque Plymouth s’est d’ailleurs éteinte il y a fort longtemps, en 2001 juste après la disparition d’Eagle (1998) et quelques années avant celle d’Oldsmobile chez la General Motors (2004). A cette époque, Tina Turner faisait toujours vibrer tout le monde en concert…