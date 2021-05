Une offre folle refusée pour la seule Plymouth Hemi Cuda française

L'estimation basse n'a pas été atteinte, si bien que cette rare Plymouth Barracuda Hemi cabriolet sera remise aux enchères. Cela fait maintenant une bonne vingtaine d'années qu'une bulle spéculative existe autour de cette auto, produite au compte-gouttes entre la fin des années soixante et début des années soixante-dix.

Mais plus choses rajoutent à sa rareté : il s'agit d'une des 12 "Hemi Cuda" produites en 1971, un des 5 cabriolets Hemi destinés à l'export, et la seule envoyée en France. A l'époque, officiellement, Chrysler, la GM et Ford ne commercialisent pas leurs "muscle cars" en France. Officieusement, certains distributeurs français avaient fait importer des Mustang, Camaro et plus rarement Charger et Barracuda pour certains clients.

Cette "Cuda" est par ailleurs dotée de série de la rare boîte manuelle à quatre rapports. Faut-il également préciser que c'est une "matching numbers", à savoir que tous les éléments (châssis, moteur, boîte....) sont d'origine et correspondent ?

La Barracuda Hemi cabriolet, rendue en partie célèbre par Nash Bridges dans la série éponyme, attire régulièrement les collectionneurs les plus riches. Ce modèle exceptionnel, racheté en 1993 par un Américain qui la fit rapatrier, a reçu une offre de 4,8 millions de dollars. Un prix qui frôle l'indécence pour une auto, aussi rare soit-elle, qui affiche 100 000 km au compteur. Mais cela n’a pas suffi ! Cette américaine sera remise aux enchères prochainement, et le vendeur espère probablement qu'elle atteindra son estimation basse de 5,75 millions de dollars. Délirant, pour une américaine qui embarque le fameux V8 Chrysler 7.0 de 426 ch.