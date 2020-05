Une Plymouth Superbird prend la lumière après 15 ans d'abandon

Sortie de grande ne veut pas nécessairement dire tas de rouille ou véhicule accidenté. Cette Plymouth Superbird laissée à l'abandon depuis une quinzaine d'années montre qu'il est aujourd'hui possible de découvrir une auto d'exception en état plus que présentable sous une simple couche de poussière.

Le passionné répondant au pseudo mopars5150 sur les réseaux sociaux publie sur la toile les premiers tours des bielles de sa dernière acquisition. Sur les images, la muscle car apparaît d'abord sous un abri en bois. Les clichés donnent l'illusion que la belle attend sagement que quelqu'un vienne la délivrer d'une lente dégradation certaine. Heureusement pour elle, son nouveau propriétaire s'est mis en tête de faire tout le nécessaire pour lui donner son lustre d'antan.

Pour rappel, la Plymouth Superbird déboulait en 1970 avec un look spectaculaire. Feux carénés, peinture flashy et aileron arrière gigantesque pour améliorer son adhérence lors des courses de Nascar étaient de la partie. Son long capot abritait un V8 de 7l de cylindrée délivrant 425 chevaux en version route et 550 chevaux en course sur les ovales.