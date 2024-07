Quelle majorité pour tenir le volant ?

En ces temps d’incertitude politique, le citoyen automobiliste peut se demander quels projets pourraient avoir, le concernant, les divers et putatifs gouvernements susceptibles de survivre le temps d’accoucher de quelques lois et décrets relatifs à la chose roulante.

Faisons le pari hasardeux que puisse se dégager une improbable coalition résultant de l’éclatement des trois grands blocs minoritaires et qui obtienne une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Car déjà, à l’heure où j’écris, on voit des murs qui se fissurent et des poutres qui travaillent. Ne manquent plus que des portes qui claquent un peu trop fort pour que la belle architecture tri partisane ne s’effondre...

D’ici là, voici trois scenarios parfaitement impossibles – mais impossible est-il français ? – de ce qui pourrait survenir concernant nos toutes petites préoccupations automobilistiques - et motardes – du moment.

Trois scenarios totalement délirants mais avant les vacances, il faut bien se détendre un peu et après tout, dans ce grand n’importe quoi, rester raisonnable ne semble pas une option pertinente.

Évidemment, toute ressemblance avec ce qui pourrait advenir dans les prochains mois serait purement fortuite.

1/ Majorité d’extrême gauche.

NFP (178) + Divers gauche (12) + Régionalistes (9) + macronistes de gauche ( 60) + dissidents RN des départements du Nord et de l’Est qui se souviennent que leur électorat fut communiste (30) = 289

Limitations de vitesse :

Sous la pression des verts qui veulent réduire les émissions de CO2 et des régionalistes des DOM-TOM qui trouvent injuste que les métropolitains puissent rouler à 130 km/h, la limitation sur autoroute est abaissée à 110 km/h et à 70 km/h pour les poids lourds.

Un amendement LFI impose le 90 km/h pour les SUV tarifés plus de 35 000 € et Sandrine Rousseau obtient que cette limite s’applique également aux camping-cars, sauf ceux supportant des vélos et aux véhicules utilitaires.

Les camionnettes aménagées en baraques à frites sont épargnées sur amendement d’un député RN du Nord.

Sur route, les départements reconvertis au 90 km/h doivent revenir au 80 km/h. Edouard Philippe prend sa carte à LFI

Radars et PV :

Les panneaux signalant les radars sont placés en aval d’eux et le montant des PV est indexé sur le revenu fiscal du conducteur. Les ressortissants suisses et luxembourgeois se voient appliquer un forfait de 1 000 € par km/h excédentaire.

Les policiers et gendarmes acquitteront désormais leurs PV et se verront retirer des points, même quand ils sont en intervention signalée par gyrophare. « La police tue, au volant aussi » lance Louis Boyard au perchoir de l’assemblée. Les rodéos urbains sont désormais encadrés par des gendarmes et CRS motocyclistes qui enseignent aux jeunes les bases du stunt.

Contrôle technique moto.

Les autocollants ou drapeaux sudistes apposés sur les motos deviennent un motif de contre-visite, ainsi que, précise le texte de la loi, « tout motif, accessoire décoratif ou symbole évoquant la domination occidentale sur les peuples colonisés. »

Les scooters effectuant des trajets de livraison de repas à domicile sont exemptés du contrôle technique s’ils sont conduits par des personnes de nationalité étrangère, hors CE. « Nous ne pouvons appliquer aux personnes racisées, notamment celles et ceux issus des anciennes colonies françaises des référents culturels et sécuritaires issus de la société occidentale blanche. » explique Sarah Legrain, députée LFI de Paris.

SUV :

Proposition de loi de M. Aymeric Caron, député LFI de Paris : « Sur le territoire des métropoles de plus de 300 000 habitants, le stationnement en surface de tout véhicule de type 4X4 ou SUV d’une hauteur égale ou supérieure à 1,60 m est prohibé. »

Proposition de loi de Mme Eva Sas, députée EELV de Paris : « Sur le territoire des métropoles de plus de 300 000 habitants, la hauteur maximale des accès et sortie des parkings souterrains doit être égale ou inférieure à 1,59 m, matérialisée par des dispositifs rigides et non amovibles. »

Divers :

La priorité à gauche remplace la priorité à droite. « Dans les deux sens » précise Manuel Bompard

Création de voies cyclables sur les autoroutes avec système de remontée mécanique dans les côtes à plus de 3 %.

Le périphérique parisien est entièrement transformé en piste cyclable. « La véloroute la plus large du monde est à Paris ! » exulte Anne Hidalgo fraichement nommée secrétaire d’Etat à la ruralité.

Majorité d’extrême centre

Ensemble (150) + la Droite républicaine (39) + Divers Droite (27) + Horizons (6) + Divers Centre (6) + Divers gauche (12) + UDI (3) + dissidents PS et Verts (46) = 289 députés.

Limitations de vitesse : Annonce d’un grand débat national sur le 110 km/h maxi sur autoroute. Douze députés Droite républicaine rejoints par trois de l’UDI et dix Divers droite proposent au contraire d’adopter la vitesse libre « comme en Allemagne ». Les dissidents PS proposent le 110 km/h « à l’essai ». Edouard Philippe soutient le 80 km/h sur les autoroutes à 2X1 voie sans séparateur central, non soumis à péage.

Finalement, le 110 km/h est imposé via l’article 49,3 sur proposition d’Elisabeth Borne. Le 130 km/h est maintenu par dérogation sur l’A16 pour la portion Paris-Le Touquet.

Radars : Campagne de communication sur le thème « Les radars, des pompes à vie. »

Sur proposition de Christian Estrosi qui veut relancer l’industrie automobile française, instauration d’un « flat PV » de 30% du montant de l’amende sur les excès de vitesse de plus de 30 km/h commis à bord d’une voiture de marque française âgée de moins de trois ans. Après visite d’Olaf Scholtz à l’Élysée, les voitures de marque allemande sont aussi concernées. Georgia Meloni, présidente du conseil italien dénonce une discrimination.

Contrôle technique moto :

Annonce d’un grand débat national sur une sévérité accrue du CT moto englobant désormais l’état et la conformité de l’équipement du pilote. La proposition de François Hollande visant à exclure les scooters du dispositif est rejetée.

SUV :

Sur proposition du député Karl Olive, la limite de PTAC à 3,5 tonnes est relevée à 5 tonnes. « En cas d’accident entre véhicules, une voiture plus lourde est beaucoup plus sûre pour ses occupants » argumente-t-il

Code de la route :

La présence du gilet jaune n’est plus obligatoire à bord des véhicules. La députée Aurore Bergé organise une campagne de collecte pour les recycler et en faire des tentes pour les sans-abris.

Réforme de la priorité à droite, désormais ni à droite, ni à gauche, mais au centre. A un carrefour, il faut désormais céder la priorité au véhicule venant d’en face « en même temps ».

Majorité d’extrême droite.

Rassemblement national (125) + UXD Union de l’extrème droite (17) + dissidents Droite républicaine (39) + Divers droite (27) + Horizons (6) + UDI (3) + dissidents Ensemble (72) = 289

Limitations de vitesse :

Majoration à 160 km/h de la vitesse maximale sur autoroute pour tous les conducteurs qui ont 50 % de bonus, une voiture française et la nationalité française. Abaissement à 90 km/h pour les conducteurs de voitures chinoises et/ou électriques.

Suppression de la limitation à 80 km/h sur les routes nationales et départementales. Edouard Philippe impose un amendement qui la maintient sur les routes vicinales et les pistes cyclables.

Radars :

Ils sont retirés du bord des routes de campagne et implantés en Seine Saint Denis et sur les avenues des métropoles de plus de 300 000 habitants en commençant par Paris où ils font respecter le 30 km/h.

Contrôle technique moto :

Les conducteurs de motos de marques françaises sont exemptés.

SUV :

Agrandissement de certaines places réservées aux SUV. Suppression du malus pour les 4X4 et pick-up et exemption du contrôle technique pour le Citroën C15 décrété « grande œuvre du patrimoine technique français ».

Code de la route :

Fin de la reconnaissance du permis de conduire des conducteurs étrangers. Ils doivent passer le permis français ainsi qu’une épreuve de compréhension de notice de Peugeot 3008 et un test salivaire et payer d’avance trois contraventions de cinquième classe.

Port du gilet jaune obligatoire pour les conducteurs de deux-roues affectés à la livraison de repas à domicile. Ceux sous OQTF doivent en porter un de type gonflable au cas où il leur faudrait reprendre la mer.

Interdiction de l’autocollant GRD sur les voitures. Un député RN du Vaucluse réclame la rupture des liens diplomatiques avec le Groland, « qui se moque de la vraie France ».