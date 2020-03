Quelle ville a le parc automobile le plus polluant en France?

Villeneuve saint Georges (94) est la commune de plus de 30 000 habitants dont le parc automobile en circulation est le plus émetteur en CO2, selon un classement réalisé par le cabinet Auto-ways auprès de 240 communes. Cet indicateur prend en compte les émissions de CO2 (NEDC Corrélé) des véhicules en circulation depuis ces 15 dernières années, sur la base du SIV (système d’immatriculations des véhicules). La moyenne des rejets de CO2 de cette commune du Val de marne atteint 132, 23 g/km notamment en raison de la moyenne d’âge élevée de son parc automobile (8,5 ans). Elle est talonnée par Garges-lès-Gonesse (95) et Goussainville (95).

Paris en mauvais élève

Paris se place également parmi les mauvais élèves de ce classement. Avec une moyenne de 127 g de CO2/km la capitale se positionne à la 186 place de ce classement sur les 240 communes analysées. Autrement dit, très loin des deux autres métropoles que sont Marseille (123,5 g de CO2/km) et Lyon (123,9 g de CO2/km), classées respectivement 48e et 65e.

Puteaux, la plus vertueuse

A l’opposé, parmi les villes les plus vertueuses, on retrouve Puteaux (92). La commune des Hauts de seine doit ce résultat à la présence de nombreuses sociétés dont les flottes de véhicules se verdissent avec l’arrivée d’hybrides et d’électriques, principalement pour des raisons fiscales mais aussi grâce à la présence de nombreuses voitures diesels moins émettrices en CO2. C’est le cas de Noisy le Grand (93), Clichy (92) et Rouen (76).