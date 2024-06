Quels sont les automobilistes les plus fidèles ?

La fidélisation, voici ce que visent tous les constructeurs automobiles. À ce jeu, tous ne se valent pas, c’est ce qu’indique la dernière étude de AAA Data relayée pas nos confrères des Echos.

Un taux de fidélisation supérieur à 85 % est considéré comme excellent. Une seule marque dépasse ce seuil, il s’agit de Tesla qui obtient 88 %. Ce sont avant tout le réseau de charge et le contenu technologique qui séduisent et fidélisent les clients de la marque américaine.

En deuxième position, se trouve une marque à l’opposé de Tesla, en l’occurrence Dacia, avec un joli score de 82 %. En plus de se targuer, à juste titre, d’être la marque la plus vendue auprès des particuliers, ces derniers restent fidèles. Le rapport prix/prestations et la fiabilité générale des modèles n’y sont pas étrangers.

Toyota s'adjuge la troisième place avec un taux de 75,5 %, suivi de sa marque de luxe Lexus avec 67 %. La grande réputation de fiabilité et la technologie hybride expliquent cette troisième place.

Jusque-là, les marques allemandes sont absentes. La quatrième position est obtenue par Skoda (66 %), qui se paie le luxe de devancer son propriétaire Volkswagen (63 %). Audi obtient 60 %, un score moyen et pourtant au-dessus de Mercedes (46 %) et BMW (seulement 32,5 %).

Et les marques françaises ?

Le taux de fidélisation moyen se situe à 57 % en France au premier trimestre. Seule une marque tricolore parvient à faire mieux : Renault avec 64 %. Peugeot est alors à la traîne (51,5 %) et Citroën ne réussit pas à faire revenir ses clients (45 %). Globalement, les marques du groupe Stellantis doivent faire des efforts dans cet exercice. Opel se situe derrière Citroën avec 41,5 %, mais la "palme" revient à Alfa Romeo (12 %). Le dernier petit SUV, le Junior, arrivera-t-il à conquérir de nouveaux clients, peut-être ? Surtout, va-t-il les fidéliser ? L’avenir nous le dira. Dans un autre registre, la marque branchée Mini connaît des difficultés pour conserver ses clients (18,5 %).

Enfin, les firmes japonaises telles que Honda et Suzuki obtiennent quasiment la moyenne avec respectivement un taux de fidélisation de 56 et 54 %.