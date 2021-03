Quels sont les commerces ouverts pour les automobilistes pendant le confinement ?

Dès le 20 mars, 16 départements sont de nouveau confinés, 7 jours sur 7. Une fois de plus, les commerces jugés non essentiels sont fermés. Voici ce qui reste ouvert pour les automobilistes.

Attention : pour se rendre dans les commerces, il faut avoir son attestation de déplacement dérogatoire, avec sa pièce d'identité.

L'entretien et le carburant

Les garages et les commerces d'équipements automobiles (par exemple les centre-auto) sont ouverts. On peut donc toujours assurer l'entretien et la réparation de son auto.

Les stations-service sont bien sûr toujours ouvertes.

Le contrôle technique

Pour le contrôle technique, les centres sont ouverts. Il n'y aura pas de délai de tolérance mis en place, cela n'avait pas été le cas en novembre lors du deuxième confinement.

L'achat et la livraison

En ce qui concerne l'activité dans les concessions, le principe devrait être le même qu'en novembre. Il était possible de se faire livrer son véhicule en prenant rendez-vous. En revanche, le showroom n'était pas en accès libre. Pour passer une commande, cela se faisait à distance, par téléphone ou Internet.

La location

Pendant le confinement, les loueurs d'automobiles sont autorisés à exercer.