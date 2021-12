Question occasion de la semaine : "pose d'un boîtier E85 = carte grise "remboursée" ?"

En matière de carte grise, il y a deux catégories de voitures écologiques. Il y a les voitures "propres" (électriques et à hydrogène) et les voitures "dites propres", qui regroupent hybrides, hybrides rechargeables, GPL, gaz naturel, et autres biocarburants, dont l'E85.

Et pour ces autos "dites propres", la carte grise est gratuite dans la presque totalité des régions de France. il n'y a que dans les DOM-TOM qu'elle est à prix normal, et en Bretagne et Centre Val-de-Loire où elle est à - 50 % seulement.

Mais quand on transforme après coup son auto essence, en faisant poser un boîtier de conversion au bioéthanol E85 ? Que se passe-t-il ? Peut-on bénéficier de la carte grise gratuite ? En somme, peut-on se la faire rembourser ?

Malheureusement, la réponse est non.

En effet, la gratuité de la carte grise (ou plutôt la gratuité de la "taxe régionale d'immatriculation", car dans tous les cas, on paye toujours la taxe fixe de 11 € et les frais d'acheminement de 2,76 €, soit 13,76 €) est valable pour celui qui ACHÈTE une voiture E85, dont la carte grise porte déjà la mention "FE" à la ligne énergie.

Pour ceux qui font poser un boîtier de conversion à l'E85, il n'existe aucun système de remboursement de la taxe régionale. En somme, la transformation profitera seulement au futur acquéreur de l'auto. Un argument de vente qui sera toujours bienvenue toutefois.

D'ailleurs, lorsque l'on fait poser un boîtier, il faut faire une demande de transformation de la carte grise, pour justement modifier l'énergie. C'est obligatoire pour valider l'installation et rouler en toute légalité (et passer le contrôle technique). Mais c'est gratuit. Enfin gratuit, pas totalement : comme pour un achat de voiture E85, on paiera la taxe fixe et les frais d'acheminement, soit 13,76 €. Et cette fois-ci, c'est valable dans la totalité des régions de France.