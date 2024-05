Qui prendra la suite de cette folle Mercedes à l'histoire unique ?

Voici un véhicule qui séduira à coup sûr les fans de Mercedes anciennes les plus aisés. Un revendeur propose en effet actuellement via ses annonces un exemplaire unique de la limousine 600 Pullman. Une voiture qui se démarque non pas par sa configuration -certes très luxueuse pour l'époque- mais par son histoire pour le moins insolite.

Le véhicule en question n'est autre que celui pour lequel John Lenon a craqué en 1970. La gigantesque berline a ensuite poursuivi son parcours dans le milieu des stars de la musique avec comme propriétaires successifs George Harrison des Beatles puis Mary Wilson du groupe de musique féminin The Supremes. Un historique qui garantit à l'auto un prix de vente plutôt élevée. Son tarif n'est d'ailleurs pas affiché sur la publication du garage en charge de lui trouver un nouvel acquéreur. D'après les estimations, cette Mercedes 600 Pullman très spéciale s'échangera contre une somme à six chiffres.

Des options très exclusives

Premier propriétaire issu de la musique oblige, la limousine embarque un autoradio Blaupunkt, un tourne-disque Philips-Mignon, un magnétophone Pioneer et de nombreux haut-parleurs. Tout est en excellent état. Cette 600 Pullman profitait effectivement dans les années 90 d'une restauration totale par l'atelier Mercedes en charge de remettre en route les autos les plus iconiques de la marque à l'étoile. Pour les intéressés, rendez-vous sur le site de Tom Hartley Jnr.