Qui sauvera ce qu'il reste de cette Huracan STO ?

Ne soyez pas trompés par les photos de l'arrière de cette Lamborghini Huracan STO. La supercar italienne est en réalité en triste état devant après un choc suffisamment violent pour avoir déclenché les airbags. Une voiture pour l'instant disponible contre moins de 50 000 euros, sachant que l'enchère organisée par le site Copart n'est pas terminée.

L'exemplaire en question peint en blanc avec des autocollants et des jantes noir mat voit son pare-brise détruit en mille morceaux, son pare-chocs avant arraché et ses projecteurs enfoncés. Son habitacle témoigne de la violence du choc avec un volant éventré par l'airbag, tout comme les montants et le tableau de bord du côté de l'espace réservé aux jambes des occupants.

Une voiture presque neuve

D'après l'annonce, cette Lamborghini Huracan STO n'a roulé que 1837 kilomètres. Même si ce genre de véhicule roule habituellement peu, celui-ci restera longtemps immobilisé avant de faire de nouveau défiler les rouleaux -numériques- de l'odomètre.

Plus de 300 000 euros le morceau, quand il roule

Un rapide coup d'œil dans les petites annonces dévoile que la Lamborghini Huracan STO vaut plus de 300 000 euros en état de fonctionnement. Sa faible diffusion, sa philosophie radicale, son kit carrosserie agressif et son V10 5,2l de 640 chevaux pour 565 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h.