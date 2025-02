Range Rover soigne son passage à l’électrique en préparant un Velar sur la nouvelle plateforme EMA.

Afin d’être prêt le plus rapidement possible au passage à l’électrique, Range Rover électrifie les Range Rover et Range Rover Sport en reprenant l’actuelle plateforme modulaire MLA. Transformés en électriques, ces modèles ne bénéficient pas de l’apport technologique de la nouvelle plateforme réservée au modèle électrique, l’EMA (Electrified Modular Architecture).

Le premier modèle de Land Rover qui utilisera cette plateforme EMA produite spécialement pour les modèles électriques sera le nouveau Velar. L’utilisation de cette base technique permettra d'obtenir de bonnes performances en ce qui concerne l'autonomie et les temps de recharge par rapport aux modèles utilisant la base technique MLA. En revanche par rapport au Range Rover Velar thermique que nous connaissons, le modèle électrique devrait afficher à peu près la même taille (avec peut-être un empattement légèrement plus long) et son design devrait être relativement proche du modèle actuel.

Architecture 800 volts pour de meilleures recharges

La nouvelle base technique EMA (Electrified Modular Architecture) permet également de bénéficier d’une architecture électrique de 800 volts ce qui permettra des temps de recharge plus courts. De plus, le Range Rover Velar électrique disposera de batteries de forte capacité lui permettant, malgré un poids élevé, de bénéficier d’une autonomie de l’ordre de 700 kilomètres.

Un investissement de plusieurs milliards de livres sterling

Afin de passer à l’électrique, le groupe JLR (Jaguar – Land Rover) n’a pas mégoté sur l’investissement (15 milliards de £, 17 milliards d’euros environ) et a transformé l’usine historique de Halewood en Grande-Bretagne pour qu’elle accueille le plus rapidement possible la production de véhicules électriques sur base EMA. Si le Velar EV est le premier à utiliser cette base technique, celle-ci servira également la future Jaguar GT qui sera dévoilée cette année. Pour l’arrivée en concession de ces deux modèles « EMA », ce sera pour l’année prochaine.