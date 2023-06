Rappel : Renault fait la chasse aux roues baladeuses

C’est un problème qui touche régulièrement des marques, y compris celles les plus réputées, telles que Nissan, Toyota ou encore Volkswagen, pour le soin porté à la fabrication de leurs modèles. C’est désormais à Renault de signaler que, lors du processus d’assemblage de certains de ses véhicules, des écrous n’ont pas été suffisamment serrés, faisant craindre que l’une des roues puisse se détacher alors que la voiture roule.

Le souci a été repéré sur deux modèles fabriqués par l’usine de Palencia, en Espagne. Il s’agit des Austral et Mégane de quatrième génération sortis de chaîne entre le 17 août et le 5 décembre 2022. Même si le constructeur au Losange n’a pas confirmé l’information, quasiment 7 500 de ces autos circuleraient actuellement sur les routes de l’Hexagone.

L’intervention à réaliser est des plus simples puisqu’il suffit, pour les concessionnaires, de vérifier le couple de serrage de chacun des écrous de roues. L’opération ne devrait donc durer que quelques minutes. Tous les propriétaires concernés sont actuellement contactés directement par le constructeur via un courrier qui fait état du rappel OEF1. Naturellement, si vous êtes le possesseur de l’une de ces voitures, vous pouvez contacter sans attendre un atelier de la marque afin de faire procéder sans délai à ce contrôle et écarter ainsi tout risque.