Recharge électrique : Ionity va repasser à un tarif au kWh

Changement important à venir pour les bornes Ionity en France. Ce réseau de recharge rapide, fondé par un consortium de constructeurs, va à nouveau changer son mode de facturation. Chez nous, Ionity facture à la minute, ne pouvant le faire au kWh. Ce qui peut réserver de mauvaises surprises avec des bornes de recharge moins puissantes, où le temps de recharge est donc allongé.

Ionity vient de faire savoir qu'il va pouvoir facturer au kWh à partir de juillet. Selon lui, c'est une tarification "plus juste et plus attractive". Lors d'une conférence à laquelle nous avons assisté, Ionity a présenté deux prix sans abonnement : 0,39 € le kWh sur une borne 50 kWh, et 0,69 € le kWh sur une borne 350 kW. Ce sera notamment plus intéressant pour les véhicules à la capacité de recharge moins forte.

En France, Ionity vient d'atteindre le cap des 100 stations. Cela représente un peu plus de 400 points de recharge. En Europe, il y a désormais plus de 400 stations.