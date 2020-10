Reconfinement : quels sont les déplacements autorisés en voiture ?

Fin des rumeurs et des suppositions : dans une allocution depuis l'Élysée, le Président de la République a annoncé la mise en place d'un nouveau confinement, une décision qui fait suite à une rapide dégradation de la situation sanitaire en France ces derniers jours, avec une envolée du nombre de cas et de personnes en réanimation. Tout le territoire national est concerné à partir de jeudi soir minuit et au moins jusqu'au 1er décembre.

Emmanuel Macron a indiqué que le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient envisagée et que les premières mesures prises face à la deuxième vague, notamment le couvre-feu, ne sont plus suffisantes.

Quels sont les motifs de déplacements autorisés ?

Comme au printemps, les sorties ne seront autorisées que pour se rendre au travail, à un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses et prendre l'air dans un périmètre limité autour de chez soi. Les sorties pour le loisir ou les rassemblements privés seront donc interdites.

Les commerces jugés non essentiels, les mêmes qu'au printemps, seront de nouveau fermés. Il y a toutefois du nouveau : les enfants, jusqu'au lycée, continueront d'aller à l'école. Il sera donc bien sûr autorisé de faire le trajet.

Les déplacements entre les régions seront interdits, sauf pour les retours des vacances de la Toussaint, logiquement permis jusqu'à dimanche.

Quels documents à avoir pour prendre la route ?

Emmanuel Macron l'a annoncé : c'est le retour de l'attestation de déplacement dérogatoire, en format papier ou sur smartphone. Ce devrait être une nouvelle version, qui prend en compte les nouveautés du reconfinement, notamment emmener ses enfants à l'école. De plus, à l'approche du week-end de la Toussaint, les cimetières resteront ouverts.

Quelle sanction en cas de non-respect ?

Ce devrait être comme au printemps. En cas de non-respect des règles du confinement, l'amende était de 135 €. En cas de récidive dans les 15 jours, c'était 200 €.

> Les détails de ce nouveau confinement seront donnés jeudi.