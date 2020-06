Renault : 2100 postes supprimés dans la production en France

En réponse à

Pour faire encore plus d'économies , les dirigeants de Renault vont finir par licencier tous les personnels . Ça sent la fin de l'entreprise à moyen terme . À l'avenir nous achèterons des voitures électriques chinoises et ce sera très bien comme ça . Les salariés de l'automobile se reconvertiront dans le tourisme et l'aide à la personne ou en promeneurs de chiens .