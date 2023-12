Renault commence à baisser ses parts dans Nissan

Nissan ne voulait plus être dirigé par Renault. Voilà l’un des problèmes qui a entraîné des transformations cataclysmiques à la fin de la dernière décennie au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, au moment de l’arrestation de Carlos Ghosn au Japon et d’une très mauvaise passe financière pour le groupe automobile qui était devenu le plus gros du monde devant Toyota et Volkswagen. Il y a quelques semaines, une nouvelle version de l’alliance entre Renault et Nissan a été actée pour replacer les deux marques au même niveau.

Et l’organisation de cette nouvelle alliance commence à se mettre en place. Renault va d’abord céder 5% des actions qu’elle possède sur les 28,4% du capital de Nissan. Soit 211 millions d’actions qui pourraient rapporter jusqu’à 765 millions d’euros à Nissan, tout en générant aussi une grosse moins-value de cession (1,5 milliard d’euros) sur le résultat net (sans impact sur le résultat opérationnel du groupe Renault est-il précisé).

Une participation de 15% chacun

Pour rappel, Renault et Nissan ont annoncé vouloir arriver à une participation croisée de 15% l’un dans l’autre, de façon à ne plus positionner Renault au-dessus de Nissan. Dans les conditions de cette nouvelle alliance, Nissan doit investir 600 millions d’euros dans la division Ampère de Renault réservée au développement des voitures électriques.