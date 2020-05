Renault et Mercedes seraient à nouveau sur la voie de la collaboration

Il faut bien le dire, depuis l'éviction de Carlos Ghosn, la situation de Renault et plus généralement de l'alliance s'est fortement dégradée. Certains doivent probablement regretter le temps où le Libanais était à la tête de ce qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux automobiles en termes de ventes. Malheureusement, l'affaire Ghosn a été une catastrophe pour Renault et pour les projets en cours.

La collaboration avec Daimler était évidemment remise en question depuis les derniers projets (Smart/Renault Twingo Z.E, moteurs essence TCE...). Dès le départ de Carlos Ghosn, les dirigeants des deux parties avaient annoncé se rencontrer pour discuter de l'avenir hypothétique de la collaboration entre Mercedes et Renault, notamment. Evidemment, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts : Dieter Zetsche n'est plus là, Carlos Ghosn non plus. Jean-Dominique Sénard devra donc composer avec Ola Kallenius, qui semble sur la voie d'une austérité relative chez Mercedes, et d'une réduction du nombre de projets et véhicules de "niche".

Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, vient tout de même d'annoncer qu'il avait "des nouvelles très positives" à ce sujet et qu'une annonce sera faite dans les prochaines semaines. Un calendrier évidemment compliqué pour Renault qui doit, en plus du lancement de modèles importants comme le Captur E-Tech, gérer le plan de restructuration.