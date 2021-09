Renault et Nissan ne comptent pas fusionner

En réponse à

Dans les faits, la coopération interne est assez mauvaise. Même quand en théorie il y a un même composant pour les 2 avec carry over, il y aura quand même 2 dév de SW différents avec 2 approches et 2 stratégies complètements distinctes. Du doublon donc sans vraiment d'échange technique, quand l'idée est de faire baisser les prix via le volume conséquent des 2 groupes.

Tant que les employés des 2 groupes se considèrent comme des "externes" avec parfois des moments surréalistes où c'est aux fournisseurs de venir arbitrer/modérer entres les 2, je ne vois pas trop comment cela pourra fonctionner correctement.

Ce n'est pas du tout comme chez PSA ou le groupe VW, ou bien qu'ayant multitudes d'entités différentes dans ces groupes, il y a quand même une mentalité de partage et de mise en commun des solutions. Un développement commun de plateformes avec des déclinaisons qui leur est propre après. Cela déroule et c'est beaucoup plus efficace quand les standards, outils et solutions sont communes à tous. Tout le monde avance dans la même direction et "parle le même langage".