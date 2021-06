Renault et son nouveau "concept store"

Depuis l'avènement du digital et de l'expérience en ligne, nous aurions presque oublié qu'il existe aussi des points de ventes physiques, avec des commerciaux et des contacts en face à face. C'est quelque chose qui reste très important dans l'automobile, ou le toucher, l'évaluation du gabarit et des formes et surtout l'expérience de conduite sont primordiaux dans le choix, au même titre que le prix et le design.

Vous avez probablement déjà eu le cas de figure, à savoir une concession qui n'a pas ou peu de véhicules disponibles à l'essai. Et si vous tombez sur le modèle et de la version voulue, vous êtes veinard. Renault vient justement d'ouvrir un nouveau showroom un peu spécial à Saint-Etienne, avec le groupe Thivolle.

"L’essai et la personnalisation du véhicule sont placés au centre de la relation. Un parc d’une trentaine de véhicules neufs est présenté en permanence sous un espace extérieur couvert et lumineux. Cette exposition, visible et facile d’accès, favorise la découverte et le départ en essai".

Renault le rappelle dans son communiqué : "ce nouveau concept d'établissement complète le parcours digital", et ne le remplacera donc pas. En tout cas pour l'instant. Cette nouvelle expérience client s'ajoute à la possibilité, notamment, de déposer à n'importe quelle heure, y compris la nuit, son véhicule pour entretien en déposant la clé dans une boîte spéciale.