Renault Human First Vision (2023) : un roi de l'électro

Le Renault Human First Vision que montrera la marque au losange au salon Viva Technology annonce-t-il un futur modèle de production ? Pas exactement puisque cette fois, c’est plutôt sa technologie que met en avant le constructeur français. Dans son communiqué officiel, Renault parle de l’écosystème « Software République », où la marque figure avec Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics, et Thales pour plancher sur les « solutions de mobilité durables du futur ». Le Human First Vision arbore bien un losange Renault mais il sert de démonstrateur des technologies sur lesquelles travaille l’équipe de cette « Software République ».

Assorti d’après le communiqué de Renault (dont les éléments de langage fleurent bon la « startup nation » et multiplie les termes anglais) d’un double numérique, le Human First Vision regrouperait « pas moins de vingt innovations concrètes et opérationnelles ». Renault évoque « un accès sécurisé et innovant au véhicule par biométrie, une expérience sonore unique dans l’habitacle, une autonomie et une charge optimisées de la batterie, une veille et une assistance de l’état de santé du conducteur et du véhicule ainsi qu’une protection des occupants et des autres usagers de la route grâce à des alertes prédictives ». Le véhicule a été développé en six mois par une équipe de 100 personnes.

Et le design ?

Renault ne dit rien sur le groupe motopropulseur équipant ce démonstrateur, qu’on imagine évidemment 100% électrique pour être dans l’air du temps. On se demande aussi si son design, qui reprend l’esprit du Scenic Vision vu pour la dernière fois au Mondial de l’automobile 2022, se retrouvera (au moins en partie) sur un futur modèle de série. Par exemple sur le prochain Rafale ?