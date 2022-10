Alors que la marque au losange vient d’annoncer l’arrêt de la commercialisation de son monospace compact, le constructeur expose au Mondial de l’auto qui annonce un potentiel successeur, le Scenic Vision. Attendu pour 2024.

dailymotion Mondial de l'auto 2022 - Renault Scenic Vision : le monospace devient SUV

Ce concept car aux allures de SUV signe la nouvelle approche des équipes de Gilles Vidal. Le nouveau Patron du style Renault. Entraperçu sur la Megane E-Tech, ce design évolue. L’un des principaux changements concerne la partie avant avec une signature lumineuse chamboulée. On retrouve une forme d’éclair associée à des projecteurs très fins. La silhouette SUV est caractérisée par un long capot horizontal, des arêtes biseautées et d’imposantes jantes de 21 pouces.

Ce showcar se démarque aussi par ses portes arrière à ouverture antagoniste et une absence de montant central. La version de série proposera des ouvrants traditionnels.

Si l’extérieur est proche de la réalité, l’intérieur s’en éloigne. Très futuriste, il se démarque par cet écran qui court sur toute la largeur de l’habitacle et un volant façon manche d’avion. Les petits écrans numériques façon widget retransmettent les informations de conduite. Ils sont totalement paramétrables.

Les sièges aviation accueillent une technologie d’airbags inédite qui entoure totalement le passager en cas de choc. Ces sièges accueillent dans leur dossier des caméras, des micros et des haut-parleurs qui permettent aux occupants arrière d’échanger sereinement avec les passagers avant ou d’écouter des musiques distinctes. Ce concept utilise une bonne partie de matériaux recyclés.

Ce Scénic Vision est animé par un moteur électrique de 160 kW alimenté par une batterie de 40 kWh et par une pile à combustible de 15 kW. Il s’agit donc d’un hybride électrique/hydrogène. Renault annonce une autonomie de 800 km. Avec ce concept, Renault confirme son intérêt pour l’hydrogène mais le Scenic attendu pour 2024 sera uniquement électrique.

Il utilisera la plateforme de la Mégane E-Tech, et ses moteurs. A savoir un bloc de 150 ch et un autre de 220 ch. Pour les batteries on aura le choix entre une de 60 kWh et une autre de 90 kWh. Le Renault Scénic E-Tech sera produit en France à Douai (Nord), aux côtés de la Mégane E-Tech et de la future R5.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

À travers ce concept l'on commence à percevoir la patte de Gilles Vidal, le nouveau designer de la firme au Losange. Le Scenic prend une autre direction que la Mégane avec laquelle il est étroitement lié. Espérons que cette calandre qui plaît aux visiteurs soit reconduite sur le modèle de série.