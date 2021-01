Renault : le programme des nouveautés 2021-2025

"La nouvelle vague". Tel est le slogan trouvé par Luca de Meo pour désigner la relance de la marque Renault. Comme il l'avait déjà évoqué, il souhaite faire monter en gamme le Losange, qui est trop dépendant des modèles urbains, autrement dit les Clio et Captur.

Le directeur général veut replacer le centre de gravité de la gamme sur le segment C, le coeur du marché européen. Le but est de vendre des véhicules plus chers, qui dégagent plus de profits. Luca de Meo a d'ailleurs donné un objectif chiffré : faire passer le panier moyen chez Renault de 20 000 € (chiffre pour 2019) à près de 25 000 € en 2023 et plus de 27 000 € en 2025 !

14 nouveautés sont attendues d'ici 2025, et la moitié concernent le segment C. Autre aspect de développement : l'électrique. Ainsi, sur ces 14 nouveautés, 7 seront 100 % électriques. L'électrique pur doit d'ailleurs représenter près d'un tiers des ventes de la marque dès 2025.

Lors de sa présentation, Luca de Meo a montré un calendrier de lancements. Mais, et c'est plutôt surprenant de sa part, l'homme n'est pas entré dans le détail, en nommant précisément les modèles. On tente donc de décrypter ce qui va arriver année par année, jusqu'en 2025.

2021

Arkana

Express

Kangoo 3

Trafic restylé

Mégane-E

La seule nouveauté de ce calendrier qui n'est pas secrète, c'est le SUV coupé Arkana. Dévoilé dans sa version européenne en septembre 2020, il va rejoindre les concessions françaises d'ici juin.

Au cours du premier semestre 2021, Renault va aussi mener une offensive sur le terrain des utilitaires, avec le lancement d'un Trafic profondément restylé et surtout de la troisième génération du Kangoo. Le Kangoo 3 sera accompagné par le retour de l'Express, modèle qui jouera la carte du prix d'accès (c'est d'ailleurs un Dacia Dokker restylé).

À l'international, Renault dévoilera le SUV urbain low-cost Kiger, d'abord pensé pour l'Inde.

Le gros événement du Losange sera en fin d'année. Renault dévoilera son premier modèle électrique basé sur la nouvelle plate-forme CMF-EV. Ce sera la version de série du concept Mégane eVision.

2022

Kadjar 2

Kangoo électrique

En 2022, Renault lancera sa reconquête du segment C avec le lancement du nouveau Kadjar, bien plus ambitieux que l'actuel ! La marque annonce un utilitaire électrique, probablement le Kangoo ZE, et deux véhicules du segment B pensés pour les marchés internationaux.

2023

R5 électrique

SUV compact électrique

Grand Kadjar

Deux véhicules électriques sont annoncés pour 2023, un chez les citadines, un chez les compactes. La citadine devrait être la nouvelle R5, annoncée par un concept-car. La compacte devrait être un SUV. Un véhicule du segment D est aussi au menu, sûrement la version 7 places du nouveau Kadjar, qui viendra rivaliser avec le Peugeot 3008.

2024

Mégane 5

Master 4, avec version électrique

En 2024, il y aura une nouvelle compacte, qui sera sûrement la remplaçante de la Mégane. Un modèle du segment D est aussi annoncé. Encore un SUV ? Mystère. Trois utilitaires sont aussi au programme, dont deux électriques. Cela devrait comprendre le renouvellement complet du Master.

2025

En 2025, il y a une compacte pour l'international (peut-être une Mégane berline) et un modèle du segment B électrique. Une version électrique du prochain Captur ?