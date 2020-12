Renault : le retour des voitures à vivre en publicité

Repositionnement des marques, projets inédits ou stoppés nets : l'arrivée de Luca de Meo fait souffler un fort vent de renouveau sur Renault. Le plan stratégique que le nouveau directeur général va dévoiler en janvier se nomme d'ailleurs "Renaulution", mix de Renault et révolution.

Toutefois, en matière de publicité, le Losange est plutôt dans une situation paradoxale. La nouvelle campagne de marque que lance Renault le 24 décembre joue la carte de la nostalgie, en réinterprétant des éléments issus du passé. Voilà une grosse ficelle marketing : quand il s'agit de se relancer, rien de mieux et de plus facile que reprendre ce qui a marché et a marqué positivement l'esprit des clients.

Cette nouvelle pub, relayée par nos confrères d'Automotive Marketing, remet ainsi au goût du jour un concept cher à la marque à la fin du 20e siècle : les voitures à vivre. Autre reprise : le titre "Johnny and Mary" de Robert Palmer, qui est toutefois revu avec une voix féminine. D'ailleurs, Arnaud Belloni, directeur du marketing de Renault, qualifie ces éléments de "madeleines de Proust de Renault".

S'il est question de (re)faire des voitures à vivre, la nouvelle publicité est surtout axée sur les hybrides et le lien avec la Formule 1, via l'histoire une femme ingénieure de l'écurie "qui cherche à concilier vie de famille et passion pour son métier" (et en guest-star Fernando Alonso).

Curiosité : cette campagne débarque au moment où l'écurie abandonne le nom de Renault pour celui d'Alpine.