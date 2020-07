Renault-Nissan : Carlos Ghosn s'en prend à la France

Carlos Ghosn refait parler de lui avec des déclarations bien senties. Lors d'un entretien accordé à la chaîne Al Arabiya, l'ex-PDG de Renault s'en est pris à l'Etat français. Il estime avoir été "abandonné" par les pouvoirs publics, déclarant : "Ils m'ont traité encore moins bien qu'un citoyen français lambda. C'est un point négatif que je retiens à l'encontre de la France".

Ghosn a expliqué sa pensée : "Ils m'ont soutenu brièvement, puis ils m'ont abandonné en novembre". Il s'attendait ainsi à un traitement de faveur en tant que PDG d'un fleuron de l'industrie française : "L'ambassadeur américain au Japon a dit à son homologue français que si j'avais été président d'une entreprise américaine, j'aurais été dehors en 24 heures".

Ghosn a une idée pour comprendre en partie la non-intervention de l'État français : les gilets jaunes. "On m'a dit qu'il y avait eu une réunion entre le ministre français de l'Économie et deux représentants de Renault. Le ministre a dit qu'ils ne pouvaient plus soutenir Carlos Ghosn parce qu'à cette époque, il y avait le mouvement des gilets jaunes".

L'ex-PDG a été interrogé sur sa rocambolesque évasion du Japon fin 2019, mais n'a pas voulu donner de détail, pour ne pas porter préjudice à ceux qui l'ont aidé. Il a juste indiqué avoir élaboré lui-même son plan. L'homme estime de nouveau avoir été victime d'une conspiration, une chute due à sa volonté de rapprocher davantage Renault et Nissan.