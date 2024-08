Rendez-vous demain mercredi pour les premières images en direct de l'essai de la VW Golf SW restylée

Sortie à la fin de l'année 2019, la Golf huitième génération rencontre moins le succès que les précédentes générations, la faute notamment à l'arrivée d'un T-Roc plus tendance et à une ergonomie tactile déconcertante. Mais elle conserve toujours les adeptes de berlines cossues pratiques et efficacement motorisée.

Pour se redonner un second souffle, elle s'est offert récemment un nouveau regard et un système multimédia annoncé plus efficace et facile à utiliser, entre autres. Des modifications qui concernent bien évidemment la version break, qui ajoute à un habitacle correctement dimensionné un coffre de 611 dm3, soit un volume au-dessus de la moyenne dans la catégorie et même comparable à celui de son frangin Tiguan.

Les motorisations proposées ratissent une large clientèle puisque l'on retrouve des modèles essence microhybrides ainsi que des diesels offrant le choix entre 116 et 150 ch, la plupart offrant le choix entre transmissions manuelles ou automatiques. Reste à savoir si le choix est judicieux, notamment face à la concurrence, d'autant que la Golf est loin d'être donnée. Pour ce premier essai, nous avons jeté notre dévolu sur une mouture MHEV essence de 150 ch, la seule qui impose une boîte DSG, que nous vous invitons à découvrir lors de notre essai, demain, en vidéo !