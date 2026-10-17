Rendez-vous en 2028 pour la 2 CV de série: "100 % électrique, made in Europe, 15 000 €, sans oublier le bruit typique au démarrage" confie le patron de Citroën Xavier Chardon

C’est incontestablement l’une des plus grandes attractions de cette édition 2026 du Mondial de l’Auto : le retour en majesté de la mythique 2 CV sur le stand Citroën. Près de 80 ans après le lancement de son aînée, la firme aux Chevrons ose le pari audacieux de ressusciter son icône populaire à travers un concept-car néo-rétro qui ne laisse personne indifférent.

Interrogé par Caradisiac, Xavier Chardon, patron de Citroën et (depuis peu) de DS, ne cache pas sa fierté, tout en mesurant l'immense responsabilité d'un tel projet. Et pour cause : la "deuche" reste l'un des objets automobiles les plus collectionnés et aimés à travers la planète, suscitant l'enthousiasme bien au-delà de nos frontières, du Japon au Canada.

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Pour transformer l'essai en série d'ici 2028, la marque mise sur une formule claire : un modèle 100% électrique, produit en Europe, et surtout pensé pour être accessible. L'objectif affiché donne le ton : viser un tarif plancher autour de 15 000 €, couplé à une cure d'amaigrissement drastique pour maintenir la balance sous la barre des 1 000 kilos. Dans ces conditions, inutile d'avoir une trop grosse batterie pour obtenir une bonne autonomie.

Côté design et philosophie, la future citadine s'annonce très proche du concept présenté, épurée à l'intérieur, et s'offrira même un clin d'œil sonore nostalgique avec la possibilité de simuler le fameux bruit du bicylindre au démarrage. "Alors, bien évidemment, il y aura quelques petites choses qui vont changer, la voiture qu'on a présentée sur le stand, elle n'a pas d'appui-tête, il y a des normes de crash, il y a deux-trois sujets d'ergonomie aussi sur lesquels on est en train de travailler. Mais la philosophie sera la même", assure Xavier Chardon.

Une version fourgonnette est également dans les cartons pour séduire les professionnels en quête d'utilitaires branchés et abordables. Entre nostalgie assumée et pragmatisme électrique, Citroën réussit son pari de faire parler d'elle et prouve que l'histoire automobile française a encore de beaux chapitres à écrire.

Xavier Chardon évoque aussi les ventes de voitures électriques qui accélèrent - "lors des dernières portes ouvertes, on a 70 % de clients qui ont pris commande d'une voiture électrique" - et les difficultés de la marque à fournir la grosse batterie 97 kWh sur la C5 Aircross: "Ça va s'arranger, on voit que mois après mois, l'usine ACC est en train de monter en cadence, le rebut est en train de baisser, donc on est on n'est pas inquiet, mais encore un peu de patience." Un mot, enfin, sur DS: