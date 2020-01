Rétromobile 2020 : la vente Artcurial s'annonce

Le communiqué est titré "braquage à l'italienne", et ce n'est pas pour rien ! La vente aux enchères Artcurial mettra plusieurs modèles italiens de l'histoire à la vente, à commencer par l'une des stars, qui n'est pas la voiture la plus connue de l'histoire transalpine. La Serenissima, ou plutôt le prototype de l'auto, sera proposée début février à la porte de Versailles.

Il s'agit d'une auto à "double nationalité". D'abord parce qu'elle doit une partie de sa genèse à Bruce McLaren. Plus tard, la Serenissima passe d'une carrosserie fermée à une coque en métal "Avional" riveté, ouverte. C'est le prototype de cette auto qui se retrouvera à la vente à Rétromobile. Le V8 à quatre arbres à cames et double allumage est entre temps passé entre les mains d'un ancien ingénieur de Stirling Moss qui le dote de trois soupapes par cylindres. Rappelez-vous que nous sommes alors en 1969 ! L'estimation de ce modèle unique, qui a traversé les âges sans grande dégradation due au temps, est comprise entre 1 million et 1,4 million d'euros.

Vous l'avez compris, une bonne partie de la vente sentira bon l'Italie. Et au programme : une Ferrari 275 GTB (estimation entre 2,2 et 2,8 millions d'euros), une Lamborghini Countach LP400 "Periscopio" (estimation entre 800 000 et un million d'euros) ou encore une Ferrari 330 GTC Coupé, une des premières produites (5e exemplaire sorti des chaînes), estimée entre 380 000 et 460 000 €... mais à "réviser entièrement" avec un catalogue de pièces détachées. Et vous savez probablement ce que cela veut dire sur une ancienne Ferrari : un budget XXL à prévoir.