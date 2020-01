Rétromobile 2020 : les chars de retour

Laffly, voilà un nom qui ne vous dit probablement rien, mais c'était pourtant un acteur reconnu de la production d'engins tout-terrain et de camions dans la première moitié du 20e siècle. Et à Rétromobile, les visiteurs ont l'occasion de contempler un engin ayant participé à la Seconde Guerre Mondiale : le V15 T.

Sous ce nom qui pourrait faire croire à la présence d'un gros moteur se cache un engin tout-terrain redoutable, motorisé par... un "simple" quatre cylindres 2.3 de 55 ch. Blocage de différentiel arrière et suspensions indépendantes au programme pour ce remorqueur de canon, qui tirait des pièces antichar Hotchkiss de 25 mm. Ce véhicule, produit par la société française Corre la Licorne, disparue à la fin des années 40.

L'autre engin militaire est plus imposant. Il s'agit du Somua S35, le dernier exemplaire encore existant en état de rouler. Un vestige du patrimoine militaire français qui, malgré la défaite française lors de la campagne de 1940 face aux Allemands, brilla devant les blindés de l'Axe. Son canon de 47 mm, meurtrier, était posé sur une caisse motorisée par un V8 de 12.7 litres développant 190 ch et refroidit par eau. Pour la petite anecdote, ce moteur consommait entre 160 et 310 l/100 km d'essence, selon les conditions.