Rétromobile 2020 : les démonstrations dynamiques

Vous le savez peut-être déjà, mais Rétromobile n'est pas "figé". Parce que la mécanique doit vivre d'explosions contrôlées, de transmissions en mouvement et de déplacements, Rétromobile organise chaque années des démonstrations dynamiques, et souvent, les engins militaires sont à l'honneur.

Cette année encore, vous pouvez retrouver des chars en action, avec la participation habituelle du musée des blindés de Saumur. A l'occasion de l'édition 2020 de Rétromobile, ce sera l'AMX 13 VCI, véhicule de combat d'infanterie, qui devra faire le spectacle devant le public avec son huit cylindres à plat de huit litres.

D'autres joyeusetés sont au programme : une démonstration dynamiques de voitures (très) anciennes du Club des Teuf Teuf (véhicules de cent ans) et le "Vintage Revival" avec d'étonnantes motos du début du 20e siècle, et notamment une NLG bicylindres 2.7 litres et une Torpédo quatre cylindres 1.6 litre.

Les horaires des démonstrations dynamiques : du 5 au 9 février 2020 – devant le pavillon 1 - 10h30 – 14h30 – 16h30.