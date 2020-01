Rétromobile 2020 : Motul partenaire

Rétromobile 2020, ce son des marques automobiles, des expositions de collectionneurs, des clubs, mais aussi des marques qui gravitent autour du monde de l'auto. A commencer par les lubrifiants, omniprésents sur les publicités spécialisées, et cette année, le géant Motul est partenaire de l'évènement parisien, avec deux activités bien distinctes.

La première sera la présentation du "Vagabond", qui est en fait le surnom d'un Renault AHS 3 récupéré par Motul dans les années cinquante, juste après la Seconde Guerre Mondiale, pour le service des courses pour le spécialiste des lubrifiants. Le camion au losange disparaîtra ensuite de la circulation lors de sa retraite avant d'être retrouvé et utilisé notamment à l'occasion

L'utilitaire, motorisé par un quatre cylindres en ligne 2.3 de 55 ch, a subi une restauration complète de 7 mois, lors de laquelle la principale contrainte a été de conserver la patine de la carrosserie. Le "Vagabond" va désormais reprendre du service en servant lors d'évènements tels que Goodwood, ou encore les 24 Heures du Mans.

Motul organise une seconde activité avec une course de voiturettes à pédales dont la forme est évocatrice : un bidon d'huile, Motul, évidemment. "Lors de chaque course, 6 participants s’affronteront pendant 30 minutes, soit 3 tours par course. Outre le plaisir de participer à une telle course, les 3 vainqueurs repartiront avec un gift bag pour le 1er et une médaille et une casquette pour les 2ème et 3ème. Côté organisation, chaque enfant devra se présenter 15 minutes avant le départ de la course, en extérieur du Pavillon 3", précise l'organisation.