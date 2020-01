Rétromobile 2020 : rallier l'Alpe d'Huez, en hommage à "Jojo la Moto"

Ils se font appeler les "Trois mecs en Tobec". Sous ce curieux nom se cachent trois compères ayant déjà fait parler d'eux sur le circuit de Monthléry avec une Juvaquatre pour commémorer les 80 ans d'un record Renault avec cette auto. Cette fois, les "trois mecs" s'attaquent à un autre petit fait marquant de l'histoire mécanique française : le trajet Paris-Alpe d'Huez effectué en Motobécane en 1948 par Georges Monneret et ses fils.

A cette époque, l'illustre pilote moto veut faire parler de lui en dehors de ses succès sur circuit. Pour "séduire" la presse et l'opinion publique, il se lance un défi : rallier l'Alpe d'Huez depuis Paris en faisant que le train ou l'autocar, tout ça en Motobécane D45S, un deux roues 125 cc (122 cc, pour être précis), quatre temps.

13 heures et 45 minutes plus tard, les trois motos arrivent à bon port, malgré une montée du col mythique un peu compliquée due à la présence de neige à moitié fondue sur la route. Les motos ont consommé 2,5 litres de carburant tous les 100 km, et la vitesse moyenne fut d'un peu plus de 55 km/h.

Les "trois mecs en Tobec" vont donc essayer de réitérer la chose, au guidon des mêmes motos, en partant de Paris à l'occasion de Rétromobile. Affaire à suivre.