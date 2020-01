Rétromobile 2020 : Richard Mille et la McLaren F1

Près d'un million d'euro en tarif unitaire lors de sa sortie au début des années 90, la McLaren F1 était alors la voiture la plus folle du moment, bien plus extravagante que les Porsche 959 ou Ferrari F40. Son poids plume, son V12 atmosphérique 6.0 de 627 ch et ses performances hors du commun (encore aujourd'hui), mais aussi son fameux siège central et sa rareté ont permis à la F1 de traverser les âges comme un mythe qui ne vieillit pas.

Sur les 32 exemplaires produits, seulement 9 sont en version "Long Tail" (arrière long). Une variante reconnaissable aisément et qui fait encore quelques apparitions, notamment pour les courses historiques telles que les 10 000 tours au circuit du Castellet.

C'est donc par la route mais aussi et surtout par son engagement en compétition, notamment lors des épreuves d'endurance, que la McLaren F1 a montré son potentiel. L'un des sponsors majeurs de McLaren et de la F1, l'horloger Richard Mille, expose à Rétromobile trois exemplaires de la supercar.