La plupart des grands salons automobiles des trois premiers trimestres de 2020 ont été ou seront annulés, mais la mécanique ancienne tient bon.

Epoqu'Auto a été confirmé pour le mois de novembre, et à plus de neuf mois de la date, Rétromobile 2021 s'annonce déjà, dévoilant pour l'occasion une affiche qui vire du rouge au vert britannique et fait une belle place à la Jaguar Type E. L'auto fêtera l'an prochain ses soixante ans !

Une affiche un peu spéciale puisque ce sont les internautes qui ont voté pour sa composition. Ils avaient le choix entre la Ferrari 335 S de 1957 et cette Jaguar Type E, qui a donc remporté les suffrages des fans. Rétromobile a offert pour l'occasion une dizaine d'affiches haute qualité à certains tirés au sort.

La 46e édition se tiendra du 3 au 7 février, toujours au même endroit : Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris. Les horaires d'ouverture seront les suivants : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h.