Rétromobile 2022 - L’autopompe Rochet-Schneider

Avec son coloris rouge brillant et son petit air pimpant, on le croirait tout droit sorti d’un cartoon. Mickey en serait le conducteur qu’on ne serait pas plus étonné que ça. Mais non cette rareté est bien réelle. Pendant près de 60 ans, l’autopompe Rochet-Schneider a assuré son service de lutte contre l’incendie de la chocolaterie Menier des bords de Marne et accessoirement de la ville de Noisiel.

Produit à 197 exemplaires entre 1920 et 1926, le Rochet-Schneider type 18400 embarque une mécanique 6 cylindres de 30 cv. Doté d’une carrosserie sans porte l’engin peut transporter un équipage de 6 personnes. L’équipement d’incendie Delahaye est quant à lui composé d’une petite réserve à eau, d’un groupe pompe aspirante et refoulante actionné par un moteur 4 cylindres de 2 400 cm3 de cylindrée et d’agrès (tuyaux en toile, échelle double…). L’occasion de revenir sur une incroyable épopée automobile française.

Créée en 1889 par Edouard Rochet, fils d'un mécanicien constructeur de cycles et par Théodore Schneider, fabricant de soierie, la société Rochet-Schneider connaît des succès retentissants. En 1896, la Type 9300 de la marque est la première auto à gravir le col du Galibier (2 645 m.), en 1898, la marque effectue la liaison Marseille-Constantinople par les Balkans sans incident et s’offre en 1904 un incroyable périple de 3000 km à travers les Alpes. Robustesse, fiabilité, fabrication et finition « haute couture », telles sont les valeurs du constructeur lyonnais.

Durant la première guerre mondiale, les ateliers livrent à l'armée française camions, ambulances et voitures d'Etat-major. Puis vient la construction de voitures de tourisme jusqu'en 1933. Ensuite la société se consacre aux camions à moteur diesel et aux autobus des transports urbains de la ville de Lyon.

Après de graves difficultés financières Rochet-Schneider cesse en 1950 toute construction de véhicules pour se consacrer à la mécanique générale. Elle est finalement absorbée par la société Marius Berliet en décembre 1959 avant de fusionner en 1978 avec Renault-Véhicules-Industriels jusqu’à ce que le site devienne le centre d’enseignement des Compagnons du Tours de France.