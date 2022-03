A l’automne 1952, Sir George White, patron de Bristol, décide d’engager la marque aux 24 Heures du Mans, son son propre nom. Nouvellement formé, le département course, dispose d’à peine huit mois pour concevoir, construire et développer une sportive de 2 litres.

dailymotion Rétromobile 2022 - Un bolide nommé Bristol

Si le moteur 6 cylindres (140 ch à 6 000 tr/min) copié sur le BMW a déjà fait ses preuves, il n’en va de même pour le châssis récupéré auprès de l’équipe de Formule 2 ERA (English Racing Automobile). La forme spectaculaire du fastback affiche un porte-à-faux bien trop excessif. Tandis l’espace du cockpit, trop restreint, altère les mouvements des pilotes.

Qu’importe ! Bristol engage deux bolides au départ du Mans 1953. Tout se déroule sans anicroche jusqu’à ce que Lance Macklin et Graham Whitehead abandonnent sur panne moteur. C’est ensuite au tour de Tommy Wisdom, moteur en feu, de percuter un pilier en béton. Malgré tout l’équipe Bristol a remarqué que ses voitures étaient les plus rapides de la catégorie 2 litres.

Trois semaines seulement après la débâcle sarthoise, l’équipe déboule aux 12 Heures de Reims où la paire Wilson/ Whitehead s’adjuge une belle cinquième place et la victoire en classe 2 litres.

L’année suivant Bristol revient aux 24 Heures 1954 avec un sérieux capital confiance. Encore plus performante la voiture de 160 chevaux est chronométrée à 240 km/h. La course part sous de bons auspices jusqu’au dramatique accident. Ce samedi 11 juin après deux heures et demie de course la Mercedes 300 SLR de Pierre Levegh s’envole dans la foule. La course continue jusqu’à son terme dans une ambiance lourde et lugubre. Les Bristol terminent aux mêmes places et dans le même ordre que l’année précédente. Trustant au passage le podium de sa catégorie. Ce sera la dernière apparition de la marque en compétition officielle.