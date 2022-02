Rétromobile 2022 - Une vente aux enchères exceptionnelle : les 10 modèles immanquables

La plus cinématographique : une Oldsmobile de 1963 vue dans le "Gendarme de Saint-Tropez"

La voiture du film « Le gendarme de Saint Tropez ». La Oldsmobile Cutlass F85 cabriolet de 1963 dans laquelle Louis de Funès (Ludovic Cruchot) et Michel Galabru (l'adjudant Gerber) paradent sur le port du village entourés de motards. Petit changement : l’auto a troqué sa couleur blanche pour un bleu ciel.

La plus espionne : l'Aston Martin de James Bond

L’Aston Martin DB5 de James Bond apparaît dans Goldfinger, Opération Tonnerre, Golden Eye, Demain ne meurt jamais, Casino Royale, Skyfall et 007 Spectre. Le modèle 1963, restauré par Aston Martin Heritage Paris, n’a certes jamais foulé un plateau de ciné, ce qui ne l’empêche pas d’être une star.

La plus unique : la Guyot Spéciale GS25 2L de 1925

Albert Guyot pilote officiel pour Delage, Rolland-Pilain, Ballot, Bignan et Duesenberg, débute en 1923 la conception de la GS25, pour la saison 1925. Un modèle biplace, équipé d'un moteur 6 cylindres de 2L, doté d'un compresseur Cozette capable de développer 125cv. La voiture fait sa première course le 25 août 1925 avant de cesser sa carrière sportive sur le circuit de Lesparre en Gironde, en 1948.

La plus protocolaire : une Zil du président de Mongolie

Issue de la collection Paul Thanry, cette ZIL 114 aurait appartenu au Président de la République de Mongolie. Un véritable paquebot roulant de 6,30 m de long affichant plus de 3 tonnes à vide sur la balance. Équipée de 4 freins à disques, mue un V8 6 959 cm3 de 300 ch la voiture peut atteindre une vitesse de 190 km/h. L'habitacle moquette et cuir propose une triple assise avant et un espace passager digne d’un salon. Avec ses porte-fanions extérieurs, elle a de quoi parader.

La plus people : un Range de Delon

Un Range Rover 3,5L V8 de 1975 qui a appartenu à Alain Delon. Ce 4x4 de collection, est restauré à neuf. Dépose de la carrosserie, décapage complet du châssis et de la caisse, nouvelle peinture Bahama Gold d'origine. Le moteur, matching numbers, les trains roulants et la sellerie ont également été entièrement restaurés.

A noter : on aurait pu également citer la Rolls-Royce Silver Cloud LWB acquise en 1966 par Brigitte Bardot ou la Bugatti 37C de Jacques Dufilho.

La plus rock’n’roll : une harley de Johnny

Elle n’a pas quatre, mais deux roues. La Harley-Davidson, Softail Heritage 1340 de 1990 dessinée pour Johnny Hallyday lui-même et surnommée « Laura Eyes » pour le bleu électrique de sa robe, semblable à la couleur des yeux de sa fille a été pilotée par Johnny lui-même lors de ses trois concerts évènements sur la scène du Stade de France en 1998.

La plus Charleston : deux 2 CV de 1987 et 1989 quasi-neuves

Quel point commun entre le rock, le Charleston, la Harley et la 2 CV Citroën ? Tout se passe à 4 temps ! Rétromobile et Arcturial proposent lors de cette vente Une Citroën 2CV6 Charleston de 1987 avec 46 200 km au compteur et une de 1989 affichant 20 845 km. Un joli clin d'œil aux années trente.

La plus décoiffante : une MCLaren Elva

Seulement 149 exemplaires dans le monde. La supercar McLaren Elva de 2020 est une véritable sculpture mécanique taillée pour la vitesse grâce à une aérodynamique inspirée d’une technologie issue directement de la F1. Toutes les qualités d’une monoplace pour rouler sur route ouverte. Cet exemplaire affiche à peine 10 kilomètres au compteur !

La plus endurante : une Porsche usine 907 de 1968

Cette Porsche 907 usine de 1968 dispose d’un palmarès remarquable. Trois participations aux 24 Heures du Mans de 1970 à 1972 après une superbe 4ème place aux 1000 km du Nürburgring en 1968.

La plus mythique : une Gordini pilotée par Fangio en 1950 !

La Gordini Type 18S pilotée par Juan Manuel Fangio et José Froilán González aux 24 Heures du Mans 1950. Fabriquée en deux exemplaires ce modèle est dans un état d’origine exceptionnel avec sa sellerie de 1950 et l’unique moteur Gordini à compresseur existant au monde.