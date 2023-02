Rétromobile 2023 : grand succès pour cette édition

Les organisateurs du salon Rétromobile peuvent se frotter les mains. Avec pas moins de 125 000 visiteurs pour cette 47e édition, il s'agit de la deuxième plus grosse affluence depuis la création de cet événement, en 1976. Le samedi 4 a même enregistré le meilleur score jamais vu en une journée. Il faut dire que les trois halls du Parc des Expositions de la Porte de Versailles abritaient un nombre impressionnant de belles autos. Au total, plus de 1 000 véhicules étaient présents, regroupant plus de 500 exposants, dont 12 constructeurs.

La maison de vente aux enchères Artcurial avait rassemblé plus de 200 voitures, toutes plus belles les unes que les autres. Enfin presque, puisque la Ferrari 250 LM était de loin la star de la vente. Pourtant, elle n’a pas trouvé preneur, mais le total de la vente s’élève tout de même à 35,5 millions d’euros.

Dans les allées du hall 1, on pouvait admirer la Bucciali V12 « Flèche d’or », un modèle unique de 1932, une cinquantaine de voitures de course des 24 heures du Mans, à l’occasion de son centenaire, mais aussi une Ferrari 250 GTO, une des 36 produites entre 1962 et 1964. Rares sont les lieux qui regroupent un plateau aussi exclusif.

Moins exceptionnel, l’exposition dédiée à la van life valait tout de même le détour. Cette nouvelle façon de passer ses vacances est en plein boom, l’idée d’y présenter d’anciennes caravanes et camions aménagés a plu au public.

Rendez-vous en 2024 pour la 48e édition

Depuis plusieurs années, Rétromobile tente de démocratiser l’accès aux véhicules de collection en consacrant un espace « vente à moins de 25 000 € ». Il est ainsi possible d’admirer, ou d’acquérir des modèles parfois peu courants à des prix raisonnables. Les journalistes de Caradisiac ont d’ailleurs eu plusieurs coups de cœur.

Modèles très rares, voire uniques, espace artistique, vente de pièces détachées, d’affiches, de modèles réduits, vente aux enchères… Rétromobile est dédié à la voiture ancienne sous toutes ces formes, ou presque, c’est ce qui en fait un véritable repère de passionnés. Que ces derniers se rassurent, les dates de la prochaine édition sont déjà arrêtées, elle se tiendra du 31 janvier au 4 février 2024.