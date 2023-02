Route de nuit - Rétromobile 2023 : l’espace des artistes

Il ne faut pas perdre de temps : vous avez jusqu’à dimanche 5 février à 19 heures pour visiter Rétromobile à la porte de Versailles, à Paris.

Parmi les multiples raisons d’arpenter les allées de ce salon, nous vous recommandons vivement de passer par la Galerie des artistes. Depuis plusieurs années, les organisateurs de Rétromobile ont pris l’habitude de consacrer un espace à tous les créateurs qui sont inspirés par l’automobile et son histoire. Cette initiative revient au regretté Marc Nicolosi, créateur du salon qui possédait lui-même une galerie d’art animée par sa femme Isabelle.

À côté des illustrateurs, sculpteurs et autres artisans à la lisière entre art majeur et art appliqué, nous avons choisi de mettre l’accent sur deux personnalités remarquables : un photographe, Bernard Asset, et un peintre, Yann Janou.

Bernard Asset est une figure incontournable du sport automobile et plus particulièrement de la Formule 1. Bernard assista à son premier grand prix en 1973, à Silverstone et depuis lors il a capté des milliers d’images sur tous les continents. Ses photos dépassent le travail d’un « simple » photo-reporter. Avec une vision très personnelle et une sensibilité de véritable artiste, il insuffle un supplément d’âme à ses prises de vues et particulièrement à ses portraits.

Détenteur d’archives considérables, Bernard Asset a lancé une collection de livres remarquables en association avec les éditions RedRunner. Ses monographies rendent hommage aux pilotes que Bernard Asset a côtoyés. Après Michael Schumacher et Jacques Laffite, le nouvel opus est consacré à Mario Andretti. Magnifiquement illustrés - forcément - ces ouvrages rassemblent des témoignages originaux sur les pilotes concernés, sur leur carrière du pilote, mais aussi sur leur vie d’aujourd’hui.

Un semblable recul anime l’œuvre de Yahn Janou. Loin des académismes et des réalismes, l’art de Yahn Janou flirte avec l’abstraction. Le sport automobile au cœur de son inspiration est pour lui l’occasion de s’échapper sur d’autres registres. Son univers n’est pas seulement la course, mais aussi la lumière, le contraste, la matière, le mouvement.

En coopération avec l’Atelier Circourt, à Paris, il propose de superbes maquettes décorées selon son intuition. À ne pas manquer à Rétromobile.