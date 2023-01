Lorsque la crise du Covid-19 est arrivée (et même lors des années la précédant), on a commencé à voir exploser les commandes des spécialistes de vans aménagés. L’idée de partir en autonomie avec son véhicule pour s’arrêter dans les plus jolis coins de nature sans aucune contrainte de temps et de budget séduit de plus en plus. Même les constructeurs automobiles se sont engouffrés dans ce nouveau filon : outre l’incontournable Volkswagen California (et Grand California), on compte désormais de nombreux acteurs sur ce segment : Mercedes, Ford, Opel ou encore Renault proposent des modèles de ce genre.

Rétromobile 2023 : toute l'histoire de la fameuse "Van life"

Le salon Rétromobile 2023, qui s’intéresse aussi aux tendances automobiles et à leur évolution, reviendra sur les prémices de cette mode avec une exposition dédiée à l’histoire des vans aménagés. Et l’exposition en question ne s’intéressera pas qu’au célèbre Combi Volkswagen, symbole absolu de ceux qui rêvent de passer leur vie à voyager en vivant d’amour et d’eau fraiche. De la Chrysler Cabriolet de 1933 jusqu’au Peugeot D4B en passant par la Simca 1100 Camping-Car ou l’Estafette Renault, les visiteurs pourront découvrir une dizaine de véhicules.

Entre les halls 1 et 2

Les véhicules seront exposés sur la passerelle reliant les halls 1 et 2 et l’exposition est organisée avec la participation de l’agence « Les Cloflocs », les auteurs du film « Vanlife, les nouveaux nomades ». Rappelons que ces vans aménagés de toutes les époques côtoieront des machines comme la Ferrari 250 LM ou la Bugatti Atalante. Sacré contraste en perspective !