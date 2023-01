Rétromobile 2023 : Renault Espace Turbo D, youngtimer pour familles nombreuses

Le Renault Espace est-il le pionnier des monospaces modernes ? pas exactement, vu que les Dodge Caravan / Chrysler Voyager et Nissan Prairie sont arrivés juste avant lui, respectivement en 1983 et 1982 (alors qu’il a fallu attendre 1984 pour découvrir le monospace français). Mais l’Espace pouvait se targuer d’un style plus audacieux et novateur, même si les Chevrolet Lumina APV, Pontiac Trans Sport, Oldsmobile Silhouette et autres Toyota Previa iront encore plus loin dans l’original dès l’année 1990.

Ce Renault Espace a profondément marqué l’histoire de l’automobile en Europe, jusqu’à entraîner la mode du monospace à tous les étages avec le succès de son petit frère le Renault Scénic en 1996. Les choses ont bien changé aujourd’hui puisque ces monospaces sont devenus totalement has been, remplacés par les sacro-saints SUV partout dans le monde ou presque. Alors que l’Espace se prépare à renaître sous la forme d’un Austral rallongé, les nostalgiques de l’époque des autos créatives auront sans doute un petit élan de tendresse en découvrant cet Espace Turbo D de 1987, proposé à la vente par Artcurial dans le cadre du salon Rétromobile. Jusqu’à payer une somme à cinq chiffres pour se l’offrir ?

De 6 000 à 10 000€ ?

Car oui, ce vieux monospace diesel affichant 119 189 kilomètres au compteur est estimé entre 6 000 et 10 000€ par les experts d’Artcurial. Sans doute un peu cher pour un vieux modèle qui restera exclu de toutes les ZFE de France. A moins de le convertir en carte grise collection, évidemment. Le mérite-t-il ?