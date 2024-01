Quand on aime les Porsche vraiment sauvages, on connait forcément la Ruf CTR. Surnommée « Yellow Bird » à sa sortie en 1987 en raison de sa peinture jaune, cette 911 Carrera 3.2 profondément revue par le petit constructeur allemand Ruf fait partie de ces sportives de légende qui fascinent toujours aujourd’hui. Avec son flat-six poussé à 469 chevaux et 553 Nm de couple, elle s’imposait à cette époque comme l’une des autos les plus puissantes du monde juste derrière la Ferrari F40 (478 chevaux) sortie la même année. Et elle était surtout la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 343 km/h !

Rétromobile 2024 : le légendaire oiseau jaune de Ruf y sera !

Sauf que pour extraire le meilleur de la Ruf CTR, il fallait vraiment se cracher dans les mains : elle ne faisait pas vraiment partie de ces sportives dociles et permissives. Le tour chrono dantesque qu’elle avait réalisé sur la Nordschleife (voir vidéo ci-dessus), avec un pilote qui se bat en permanence contre cette bête endiablée, fait partie des moments cultes pour ceux qui s’intéressent aux autos hors normes.

Sur le stand Motul

Bonne nouvelle : cette « Yellow Bird » sera présente à Rétromobile sur le stand de Motul, partenaire de Ruf depuis 2022. Son stand sera situé dans le hall 1 (espace F19) et les visiteurs pourront donc y admirer l’une des Porsche les plus épicées de tous les temps (même s’il ne faut plus l’appeler « Porsche »). Rappelons que Ruf produit toujours des autos aujourd’hui, avec notamment une CTR moderne à la fiche technique encore plus volcanique.