Rétromobile 2024: première vidéo en direct

Rétromobile, c’est un petit miracle qui se renouvelle chaque année. On a beau entendre pis que pendre de l’automobile et de la pollution qu’elle engendre, celle-ci reste un incroyable outil de fascination pour l’homme, qui trouve aussi à travers elle un formidable moyen de faire étalage de son génie. On en a chaque année l’illustration à travers Rétromobile, cet incroyable salon consacré aux voitures anciennes, qui s’enorgueillit d’avoir encore accueilli quelques 125 000 visiteurs durant l’édition 2023, soit le deuxième meilleur résultat depuis sa création en 1976.

Cette année, le salon débute dans un contexte particulier avec la crise du monde agricole, qui se traduit par la mise en place de barrages routiers autour des grandes villes de France – et donc de Paris. Dans ces conditions, faut-il redouter une désaffection du public pour l’événement ?

Si l’on se fie à l’ambiance qui régnait dans les allées mardi, pour la soirée inaugurale du salon, il n’y a guère d’inquiétude à nourrir. Les allées étaient déjà pleines et, surtout, les stands proposaient toute la panoplie de splendides modèles que l’on est en droit d’attendre. Impossible d’être exhaustif ici, mais vous aurez plus que votre compte de Ferrari 250 GTO (il y en a deux, dont la blanche ici en photo) et autres 250 Lusso (il y en a au moins quatre), McLaren F1 GTR, Aston Martin en tout genre, et autres merveilles d'origine variée.

Un plateau magnifique, donc, que complètent des stands à la mise en scène soignée, au premier rangs desquels celui de Renault, particulièrement réussi. Bref, ce premier avant-goût n’a qu’une ambition : celui d’en voir plus, sur Caradisiac bien sûr, mais aussi et surtout en vous rendant toutes affaires cessantes Porte de Versailles pour un ce salon qui reste l’un des plus beaux au monde.