Rétromobile 2024 : Skoda rappelle qu'elle était jadis une marque de luxe

Depuis que Skoda fait partie du groupe Volkswagen, la marque tchèque n’a pas vocation à dépasser Volkswagen sur le plan du luxe et du haut de gamme même si ses modèles font parfois de l’ombre à ceux de sa marque sœur. Dans les années 90, Skoda n’était d’ailleurs qu’un fabricant de voitures bas de gamme dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

Mais au début du siècle dernier, le constructeur était crédible sur le segment des autos très haut de gamme et c’est précisément ce que veut rappeler la marque à l’occasion du salon Rétromobile 2024. Pour cela, Skoda viendra à Paris avec un exemplaire de la Skoda Hispano-Suiza, une limousine construite sous licence par Skoda en 1928 qui bénéficiait d’un gros six cylindres en ligne de 6,6 litres et qui servait au Président de Tchécoslovaquie de l’époque.

Trois anciennes Superb

Skoda amènera aussi trois versions de sa Superb que vous n’avez probablement jamais croisées sur la route, un exemplaire de 1936 (type 913) mais aussi une 3000 OHV de 1938 et une autre Superb OHV de 1948. Évidemment, Skoda ne se privera pas de faire le lien avec la toute nouvelle Superb puisqu’il y aura également un exemplaire de cette dernière.