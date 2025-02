Rétromobile 2025 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo : Studebaker Avanti

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Parmi les grands fondateurs du design industriel, on trouve un Français, Raymond Loewy. A peine majeur, en 1919, il s’exile aux Etats-Unis, et fort de cet adage « Le laid se vend mal », s’ attache à donner du style à des objets aussi variés qu’une locomotive ou un réfrigérateur. Il dessiné même le logo Shell ! Après avoir créé son studio de design, il collabore dès les années 30 avec le constructeur Studebaker.

Dans l’ombre des Big Three (Chrysler, Ford et GM), celui-ci se signale dès 1949 par des modèles au style très fort et décalé, dont la Starliner 1953 a très certainement influencé Flaminio Bertoni, auteur de la Citroën DS. Mais les ventes de Stubebaker ne suivent pas, et la firme se retrouve très mal en point au début des années 60. Elle joue son va-tout en décidant de frapper un grand coup avec un modèle au look incroyablement avancé : l’Avanti.

Dessiné en un mois et demi chez Loewy, ce grand coupé, présenté en avril 1962, surprend par ses lignes douces et fluides, sans fioritures, marquées par une absence de calandre et une lunette arrière en bulle. Fascinant ! Faussement simple, la carrosserie, fabriquée en fibre de verre, causera bien des soucis de mise au point et retardera la livraison des voitures au point d’entrainer des annulations de commandes. Les acheteurs, pourtant enthousiastes, apprécient le style et acceptent la technologie très classique : moteur avant, propulsion, essieu arrière rigide, ressorts à lames… Mais l’Avanti dispose d’office de freins avant à disques, une première sur une américaine de série.

Son V8 4,7 l développant 240 ch en version standard R1 et 290 ch en version R2, doté d’un compresseur Paxton, lui assure de belles performances. On a le choix entre deux boîtes, une unité manuelle à 4 rapports et une automatique à 3 rapports Borg Warner. En option, on trouve notamment la clim et la direction assistée. Seulement, sur les 20 000 unités prévues annuellement, l’usine de South Bend ne parvient à en produire qu'une infime fraction.

Il faut dire aussi que la qualité de finition n’est pas au niveau, malgré un prix de vente plus élevé que celui d’une Buick Riviera. Une version surpuissante R3 est lancée pour 1964, dont le V8 5,0 l suralimenté produit 335 ch, tandis que l’encadrement des projecteurs devient rectangulaire. Toutefois, ça ne suffit pas, les défauts persistent, les ventes chutent, et l’Avanti est mise en retraite dès décembre 1963. 4 647 exemplaires sont sortis des usines, Studebaker arrêtant par ailleurs la fabrication d’automobiles en 1966.

Ce n’est pas la fin de l’Avanti dont les droits seront plusieurs fois rachetés par des amateurs, au point qu’on en produira jusqu’au début des années 90 ! L’exemplaire vu à Rétromobile, datant de 1963 et ayant subi une restauration totale, se présente en superbe état, à l’extérieur comme à l’intérieur, seul le siège conducteur demandant des retouches. Doté du V8 240 ch allié à la boîte auto, il dispose d’une carte grise collection française et s’affiche à 29 500 €. Une incroyable rareté parfaitement utilisable, l’Amicale Studebaker disposant d’un sacré stock de pièces.

Check-list

- Corrosion de la structure de caisse et du châssis

- Circuit de refroidissement

- Fonctionnement des vitres électriques

Les +

- Look fantastique

- Bonnes performances

- 4 vraies places

Les –

- Qualité de fabrication moyenne

- Adhérence de l’essieu arrière

- Difficulté de revente