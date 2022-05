Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le BMW iX3 restylé

Seulement un an et demi après ses débuts, l'iX3 change déjà ! La raison ? Il adopte les évolutions du X3 thermique, restylé l'été dernier. Le plus visible concerne les boucliers, puisque l'iX3 reçoit en série un nouveau pack M Sport, qui muscle l'apparence du SUV électrique.

Les prises d'air à l'avant sont ainsi agrandies tandis que l'arrière adopte un semblant de diffuseur. On retrouve des éléments peints en bleu, couleur signature de la famille i. On remarque de nouvelles jantes de 20 pouces. Comme sur le X3 "classique", les optiques ont été affinées (phares LED adaptatifs en série, phares laser en option). À l'arrière, les feux ont un nouvel habillage effet 3D.

Les changements à bord sont aussi calqués sur ceux du modèle thermique, avec notamment l'adoption d'un écran tactile central plus grand, de 12,3 pouces. Les commandes sur la console ont été revues, avec une gestion de la clim qui monte d'un cran, au niveau d'aérateurs redessinés. Le levier de vitesses est inédit. Il intègre du bleu, couleur qui habille le bouton de mise en route.

Il n'y a pas de changement pour la partie technique. Le moteur, implanté à l'arrière, a une puissance de 286 ch. Le couple maxi est de 400 Nm. Il faut 6,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La batterie a une capacité brute de 80 kWh. L'autonomie va jusqu'à 461 km selon le cycle WLTP. On peut faire des recharges rapides en courant continu jusqu'à 150 kW. 10 minutes permettent de retrouver environ 100 km d'autonomie. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live le nouveau BMW iX3.