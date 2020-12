Revendre sa voiture 1 000 € de plus : c'est possible !

L'année 2020 est d'ores et déjà à oublier, et il faut espérer que 2021 fera sortir la France de cette crise sanitaire et économique qui dure, et dont certains disent qu'elle ne fait que commencer.

Mais tournons le dos à cette triste et pessimiste vision, pour se projeter vers l'avenir avec un plus grand sourire. Peut-être qu'en 2020, vous vouliez changer de voiture, que vous avez remis à plus tard ce projet, pour cause d'incertitudes. Mais pour 2021, la décision est prise, vous la vendez.

Et si possible, au meilleur prix, histoire d'oublier les affres financières de l'année passée.

Sachez donc qu'au prix de quelques efforts, modestes, et pour un coût qui l'est tout autant, on peut valoriser sa voiture et la revendre à un prix bien meilleur que prévu, ou du moins couper court à toute négociation, ce qui revient au même.

Bien sûr, cela ne fonctionne pas avec une voiture qui est déjà nickel chrome. Mais sur une autre qui a été, par la force des choses, un peu délaissée, il y a de quoi faire des miracles. Alors on retrousse ses manches, et on y va.

Le B.A.-BA

Certains vendeurs l’oublient, mais présenter à son acheteur une voiture "propre" est la moindre des choses et permet déjà de ne pas lui faire perdre d'office de la valeur. Ne me dites pas que : "ça, tout le monde le sait". J'ai personnellement été voir des véhicules dans un état, comment dire… Non, il ne vaut mieux pas dire…

Donc, un bon lavage extérieur, assorti d'un petit (ou grand) coup d'aspirateur dans l'habitacle (n'oubliez pas de vider et nettoyer le cendrier si vous l'utilisez…) mettra déjà votre acheteur en confiance.

Insistez bien sur les jantes, leur état revêt une grande importance pour certains, et sur les tours de portière, côté intérieur. Cela fait bon effet et donne le sentiment à l'acheteur que vous êtes très soigneux avec votre auto.

Passez aussi un coup de chiffon microfibre humide sous le capot moteur, sur toutes les surfaces visibles. Il ne faut pas que cela fasse trop neuf non plus, mais un compartiment moteur qui présente bien met aussi en confiance sur votre souci de maintenir votre voiture en bon état.

Si vos enjoliveurs sont abîmés, ou s'il en manque, remplacez-les par des neufs, on peut en trouver pour moins de 10 € en centre-auto. Ça peut paraître étonnant mais si vous prenez la même voiture avec des enjoliveurs amochés et une autre avec des enjoliveurs neufs, la seconde se revendra bien mieux. Les professionnels le savent bien et remplacent systématiquement les enjoliveurs abîmés avant de proposer à la vente…

Dans un autre registre, réunissez aussi tous les papiers de la voiture, ainsi que les factures d'entretien, dans un beau petit dossier bien ordonné. Mise en confiance garantie. Et il va sans dire qu'une voiture impeccablement entretenue, preuves à l'appui, se revend plus cher (autour de 5 %) et rend la "négo" plus difficile pour l'acheteur.

Un peu plus poussé

Si la carrosserie présente quelques rayures superficielles (par contre, n'espérez pas pouvoir récupérer une griffe profonde), vous pouvez utiliser un efface-rayure pour les atténuer, voire les faire totalement disparaître (moins de 10 €, ouate incluse). Pour les abrasions plus prononcées et les éclats de peinture, vous pouvez obtenir en concession des stylos retouches de la couleur exacte de la carrosserie, qui vous permettront de masquer les plus gros défauts (15 € maximum). Mais ne tentez rien sur les fines rayures avec ce procédé, le résultat serait pire.

Pour ceux qui possèdent des pare-chocs en plastique brut, qui ont tendance à devenir gris avec le temps, vous pouvez aussi tenter de les récupérer. Certains rénovateurs de pare-chocs sont très efficaces et permettent de retrouver la couleur d'origine sans effort pour un prix modique (encore une fois, pas plus d'une dizaine à une quinzaine d'euros). Nous recommandons en particulier un produit dont ce n'est pas la fonction première, mais qui est ultra-efficace : le Polytrol, que l'on trouve en magasins de bricolage ou drogueries (à appliquer avec un chiffon). Mais les produits dédiés peuvent être efficaces également. La technique de chauffage des plastiques avec un décapeur thermique peut aussi être utilisée. Mais attention, elle peut le fragiliser à terme, et il faut garder bonne distance, car on peut le brûler.

Autre astuce de professionnel : redonner une seconde jeunesse à vos pneus, ou plus précisément à leurs flancs en utilisant un produit dédié (on en trouve en centre-auto) qui redonne l'aspect du neuf au caoutchouc (bien noir). On peut aussi tout simplement utiliser de la vieille huile de vidange, ou du cirage.

Dans l'habitacle, traquez la moindre tache sur la sellerie, qu'elle soit en cuir ou en tissu, et les moquettes, afin de l'éliminer. Un intérieur impeccable est très valorisant. Pour cela, des produits existent bien sûr, que l'on trouve en centres-auto. Mais le mieux, lorsque de vilaines taches tenaces sont là, est d'utiliser un aspirateur spécial à "injection-extraction". Cela se loue en magasin de bricolage ou chez Kiloutou. Cela ne fonctionne que sur les selleries tissu. Sur le cuir, il faut en passer par des produits dédiés, ou du savon noir, et de l'huile de coude.

Les optiques en polycarbonate qui s'opacifient sont un autre souci. Déjà cela peut entraîner une contre-visite au contrôle technique, mais cela vieillit énormément l'auto. Pour qu'elle présente bien, il n'est pas nécessaire de remplacer les phares. On peut les faire rénover, par polissage. De nombreuses sociétés ou garages proposent cette prestation aujourd'hui. Et cela coûte entre 50 et 90 euros pour les deux phares. On peut même acheter soi-même des kits de rénovation en centre-auto. Mais c'est plus facile à faire si l'on dispose d'une machine polisseuse rotative. Le recours à un pro donne donc de meilleurs résultats. Et certaines optiques ressortent vraiment comme neuves. Bien moins cher que de remplacer, le prix des optiques ayant explosé ces dernières années (pas loin de 200 € minimum par phare, et souvent beaucoup plus).

Enfin, si vous voulez rassurer encore un peu plus l'acheteur, anticipez une révision, s'il ne reste que quelques milliers de kilomètres avant l'échéance. Mais sans passer forcément par une concession, sauf si vous tenez à ce que le carnet d'entretien soit entièrement réalisé chez le constructeur. Mais un forfait vidange plus filtre, en centre-auto, sur un véhicule assez ancien, tranquillisera l'acheteur et lui fera penser, à raison, qu'il est tranquille pour 15 000/20 000 km. Et cela ne vous coûtera pas trop cher.

Les astuces un peu "spéciales"…

Dans certains cas bien particuliers, ou pour certaines voitures bien spécifiques, on peut gagner un peu à la revente en passant par certains chemins détournés. Quelques exemples concrets : Vous êtes propriétaire d'un magnifique break Volvo 940 2.3 turbo de couleur rouge pompier (un certain R.B. se reconnaîtra…). En France (et pour rester poli), vous pourriez vous le mettre sur l'oreille un bout de temps avant de trouver preneur, à moins de le brader.

Mais en passant des annonces en Allemagne ou en Suisse, voire dans les pays nordiques, vous pourrez le proposer à un prix plus "correct". Ça s'applique à tous les véhicules essence de grosse cylindrée et/ou à la couleur un peu spéciale. Par ailleurs, certains véhicules se revendent mieux en province qu'à Paris, et inversement. Une Citroën Xantia trouvera plus facilement preneur en Charente (au pif…) qu'à Paris, et inversement pour une Peugeot 106… Donc en ciblant bien sa dépose d'annonce, on peut gagner là encore quelques centaines d'euros. Même si les sites d'annonce sont tous aujourd'hui nationaux, on peut encore passer des petites annonces dans certains journaux locaux, ou demander à de la famille de mettre des affichettes dans les commerces, ou d'en parler autour d'eux.

BILAN

Voilà de quoi vous donner quelques pistes. Avec un investissement minimum, et parfois un peu d'huile de coude, on peut rajeunir sa voiture et lui redonner du sex-appeal, donc de la valeur. Alors bien sûr, ça ne marche pas pour une voiture qui ne cote que 1 000 € à la base, ou qui est déjà tirée à quatre épingles, mais à partir de 8 000/9 000 €, gagner jusqu'à 1 000 € n'est pas hors de portée, ne serait-ce qu'en coupant court à toutes velléités de négociation.